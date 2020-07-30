رسميا - صندوق الاستثمار السعودي ينسحب من صفقة الاستحواذ على نيوكاسل

الخميس، 30 يوليه 2020 - 17:00

كتب : FilGoal

شعار نيوكاسل يونايتد

أعلن صندوق الاستثمار العام السعودي، انسحابه من صفقة الاستحواذ على أسهم نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.

وأصدر صندوق الاستثمار السعودي بيانا، أعلنوا فيه انسحابهم من الصفقة بشكل رسمي.

وقال البيان ما يلي.

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اتخذنا القرار بكل أسف رغم أننا كنّا متحمسين وملتزمين بالاستثمار في مدينة نيوكاسل وإعادة بناء النادي، بما يتناسب مع تاريخه وعاداته العريقة.

الأمور طالت أكثر مما كان متوقعا لها، وبالتالي انتهت صلاحية الاتفاقية بين الصندوق ومٌلاك النادي.

كانت التقارير قد كشفت اقتراب صندوق الاستثمار السعودي من الاستحواذ على أسهم نادي نيوكاسل يونايتد، مقابل 300 مليون جنيه استرليني.

وقوبلت الصفقة بعقبات عديدة، وهي ما زالت تحت مراجعة ملاك النادي ومسؤولي الاستثمار في بريطانيا.

نادي نيوكاسل أنهى الموسم الجاري في المركز الـ13 في ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة.

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