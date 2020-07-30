رسميا - بيرلو مديرا فنيا لـ يوفنتوس تحت 23 عاما

الخميس، 30 يوليه 2020 - 16:53

كتب : FilGoal

بيرلو

يبدأ أندريا بيرلو نجم منتخب إيطاليا السابق عمله كمدير فني بقيادة فريق يوفنتوس تحت 23 عاما.

ويعود بيرلو بشكل رسمي إلى يوفنتوس بعد 5 سنوات من الرحيل كلاعب، ولكن هذه المرة كمدير فني لفريق الشباب.

وأعلن موقع يوفنتوس الرسمي أن قيادة بيرلو لفريق الشباب ضمن مشروع حديث للنادي للتطور والنمو.

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وكانت شبكة سكاي سبورت إيطاليا قد كشفت أن الاتفاق مع بيرلو قد انتهى الأسبوع الماضي وسيساعده روبرتو بارونيو المدير الفني لشباب نابولي.

ويحل بيرلو بدلا من فابيو بيتشيا الذي قاد شباب يوفنتوس للفوز بكأس إيطاليا ولكنه فشل في التأهل إلى دوري الدرجة الثانية الإيطالي.

وكان بيرلو قد أعلن اعتزاله عام 2017 بعد تجربة مع فريق نيويورك سيتي الأمريكي.

وعمل بيرلو في مجال التحليل الفني لشبكة سكاي سبورت بعد ذلك ودرس المجال التدريبي في نفس الفترة.

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يوفنتوس بيرلو شباب 23 عاما
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