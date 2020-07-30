سكاي: بورنموث وافق على انتقال ناثان أكي إلى مانشستر سيتي

وافق نادي بورنموث على انتقال ناثان أكي المدافع الهولندي للفريق إلى مانشستر سيتي.

وحسب شبكة سكاي سبورتس، فإن بورنموث وافق على انتقال ناثان أكي المدافع الهولندي للفريق إلى مانشستر سيتي مقابل 41 مليون استرليني.

وسيتفق اللاعب مع مانشستر سيتي على بنوده الشخصية، قبل أن تتم الصفقة بشكل رسمي.

صاحب الـ25 عاما انضم لبورنموث عام 2016 على سبيل الإعارة من تشيلسي، قبل أن ينضم لهم بشكل نهائي عام 2017.

أكي شارك في 30 مباراة هذا الموسم بمختلف البطولات. سجل فيهم هدفين وصنع اثنين آخرين.

ويملك ناثان أكي 11 مباراة دولية رفقة منتخب هولندا. سجل فيهم هدفا واحدا.

طالع أيضا

الكشف عن مدة غياب ياسر إبراهيم

رقم قياسي تاريخي في انتظار إيموبيلي

ثنائي أودينيزي في قائمة منتخب مصر للشباب

مرتضى: المشاكل منذ قدوم الخطيب

منافس بيراميدز يعترض على إقامة الكونفدرالية في المغرب