تقرير تركي: النني على رادار طرابوزن سبور

فرصة جديدة في تركيا قد تسنح لـ محمد النني حال رفض تمديد إعارته مع بيشكتاش.

لاعب وسط أرسنال الإنجليزي انتهى مشواره مع بيشكتاش بنهاية الموسم الجاري وسيعود لارتداء قميص الجنرز مجددا.

ويسعى النادي المُلقب بالنسور لتمديد إعارته مع تحمل نصف راتبه للموسم المقبل (طالع التفاصيل).

ووفقا لموقع ligablatt التركي فأن النني يرتبط اسمه بالانتقال لصفوف طرابوزن سبور وصيف الدوري التركي الموسم المنصرم.

ويأمل طرابوزن ضم النني الموسم المقبل على سبيل الإعارة، عندما يبدأ عبد الله أفشي قيادة الفريق فنيا.

وسبق لأفشي أن قاد النني في بداية تجربة لاعب الوسط المصري مع بيشكتاش قبل أن يرحل بسبب سوء النتائج هذا الموسم.

ويضم طرابوزن سبور في مركز لاعب وسط المدافع فقط بابا بادو ندياي والذي تتشابه أدواره مع النني.

ويمتلك طرابوزن فرصة اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل بعدما حل وصيفا في جدول الترتيب وتأهل للأدوار التمهيدية.

وارتبط النني في وقت سابق باللعب لصفوف جالاتا سراي في الموسم المقبل (طالع التفاصيل).

وخاض النني 20 مباراة بجميع المسابقات تحت قيادة أفشي بقميص النسور وصنع هدفا وحيدا.

وشارك النني في 36 مباراة مع بيشكتاش وسجل هدفا وحيدا وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

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