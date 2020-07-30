الأهلي يتقدم بالبلاغ رقم 13 للنائب العام ضد رئيس الزمالك

أعلن النادي الأهلي، التقدم بالبلاغ رقم (13) للنائب العام ضد "تجاوزات رئيس نادي الزمالك".

وأصدر الأهلي بيانا، يعلن فيه تكليف محمود الخطيب رئيس النادي للإدارة القانونية بتقديم بلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك؛ بسبب ما جاء على لسان الأخير في الفيديو الذي بثته صفحته الرسمية على "فيسبوك" أمس.

وجاء نص البيان كالتالي:

كلف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي، اليوم الإدارة القانونية بالأهلي بتقديم بلاغ جديد للنائب العام ضد رئيس نادي الزمالك؛ بسبب ما جاء على لسان الأخير في الفيديو الذي بثته صفحته الرسمية على «الفيس بوك» أمس، والذي حاول فيه التأثير على سير التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بخصوص البلاغات الـ١٢ المقدمة من رئيس الأهلي ضد رئيس الزمالك وتجاوزاته التي تسيء لكل المجتمع المصري.. جاء تكليف رئيس الأهلي للإدارة القانونية بتقديم البلاغ للتأكيد على تمسك النادي بموقفه، وعدم التفريط في حقوق الأهلي وقياداته ورموزه، خاصة أن رئيس الزمالك لم يتوقف في حديثه الأخير عند الإساءات غير الأخلاقية والاتهامات الباطلة، بل راح يحاول الإساءة للعلاقة بين النادي ومؤسسات الدولة. وهي بالطبع محاولات فاشلة اعتاد عليها في الفترة الماضية؛ لتبرير خروجه عن الآداب العامة. لاسيما أن النادي الأهلي صاحب النشأة الوطنية، ورئيسه محمود الخطيب لا يزايد أحد على موقفه الواضح والداعم للسيد رئيس الجمهورية؛ لمواجهة كل التحديات خاصة في الفترة الحالية. وكذا مساندة مؤسسات الدولة التي تبذل أقصى جهد وتعمل لمصلحة الوطن. وهو ما أكد عليه رئيس الأهلي في كلمته الأخيرة عند افتتاح قناة النادي بعد تطويرها منذ ثلاثة أيام.. يأتي البلاغ رقم ١٣ من جانب الكابتن محمود الخطيب لثقته بأن دولة القانون سوف تنتصر مهما طال الوقت، حتى ولو كان هناك من يحاول تعطيل القانون بحصانة برلمانية كان من المفترض أن تكون حماية لحقوق الشعب، وليس لحماية من يقدم فاصلا من الإهانات والشتائم والسباب والاتهامات الباطلة بصفة شبه يومية، وهو ما يتعارض مع قيم المجتمع التي ترفض كل هذه التصرفات، خاصة الخوض في الأعراض والإساءة للأمهات.. كما أن ما تناوله رئيس الزمالك في الفيديو الأخير أمور من شأنها التأثير على تحقيقات النيابة العامة التي تجريها في البلاغات التي تقدم بها الكابتن محمود الخطيب ضد رئيس الزمالك، وهي جريمة معاقب عليها بالمادتين ١٨٦، ١٨٧ من قانون العقوبات. وأن قيام رئيس الزمالك بهذا التصرف ونشر أقواله على حسابه الرسمي على «الفيس بوك» ومن ثم تناولتها مواقع الكترونية أخرى، بهذا النشر تتحقق جريمة التأثير في القضاء والنيابة العامة في دعوى مطروحة للتحقيق لدى المستشار النائب العام.. هذا وتقدم الإدارة القانونية بالنادي مع البلاغ المشار إليه أسطوانة مدمجة تحمل كل ما جاء على لسان رئيس الزمالك من إساءات وتطاول. ومحاولات الإساءة للعلاقة بين النادي الأهلي ومؤسسات الدولة والتي لم ولن تهتز بمثل هذه التصرفات غير المسؤولية.

🚨| الأهلي يتقدم بالبلاغ رقم«13» ضد تجاوزات وإساءات رئيس الزمالك. 🦅 🔴 #يلا_يا_أهلي pic.twitter.com/B2eD3nDLrY — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 30, 2020

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