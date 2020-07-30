محمود وادي: بيراميدز والزمالك حاولا ضمي.. وأركز حاليا مع المصري

الخميس، 30 يوليه 2020 - 00:53

كتب : FilGoal

محمود وادي - المصري

تحدث الفلسطيني محمود وادي عن مستقبله مع النادي المصري بعد تصريحات وكيله.

محمود وادي

النادي : المصري

المصري

وكيل المهاجم الدولي تحدث عن وجود عروض للاعب وإمكانية رحيله في الفترة المقبلة عن صفوف الفريق البورسعيدي (طالع التفاصيل).

وقال وادي : "الأمر متروك لوكيلي ونبحث عن الأفضل".

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وأضاف عبر قناة أون تايم سبورتس 1: "هناك شرط جزائي في عقدي مع المصري بـ 50 مليون جنيه بالدوري و2 مليون دولار خارج مصر".

وواصل "أنا لاعب محترف أقدم أفضل شيء لي وأهتم بتقديم أداء جيدـ وأركز مع المصري وتحقيق طموح الفريق لأننا في مركز لا يليق باسم النادي".

وأتم "بيراميدز والزمالك حسب ما أعلم أنهما من حاولا ضمي".

وكان طارق العشري المدير الفني للفريق قد ابدى تمسكه ببقاء وادي ضمن صفوف الفريق (طالع التفاصيل).

وادي خاض مع المصري 61 مباراة وسجل 17 هدفا وصنع 8 أهداف في جميع المسابقات.

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