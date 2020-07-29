مرتضى: الهدف ليس فاروق جعفر بل الزمالك.. هذه ليست رياضة والمشاكل منذ قدوم الخطيب

يرى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أن الهجوم على فاروق جعفر الأخير هدفه النيل من نجاح النادي وأن مشاكل الرياضة لم تحدث إلا منذ تولي محمود الخطيب رئاسة الأهلي.

ونشر مرتضى منصور فيديو على صفحته الرسمية على فيس بوك للرد على ما أثير بخصوص تصريحات فاروق جعفر عن الحكام ووصف أن ما يحدث بسبب كتائب الأهلي الإلكترونية التي يتم تأجيرها من قبل مجلس إدارة النادي.

وقال مرتضى: "فاروق جعفر كان يحكي ذكرياته، وهو ليس مسؤولا حاليا في النادي، وما تفعله كتائب محمود الخطيب الإلكترونية قلة أدب".

وأضاف "لماذا تم إيقاف مهدي عبيد؟ لماذا كان انتظار بعثة الأهلي في تونس لولا تدخلي؟ هل بسبب مجاملة الحكام للزمالك أيضا؟".

وأوضح رئيس الزمالك"اشترك فاروق جعفر في بطولتين على المستوى القاري، تغلبنا على شوتنج ستارز ذهابا وإيابا هل جاملنا الحكم خارج ملعبنا أيضا؟".

وشدد "ما تفعله كتائب الخطيب الإلكترونية محاولة حتى ينسى الجميع قصة الساعات وهذا لن يحدث".

وتابع مرتضى منصور "إذا تحدث عني تركي آل الشيخ بما قاله عن مجلس الأهلي كنت سأتقدم باستقالتي ولن أصمت مثلما فعلتم"

ووجه رسالة إلى رئيس الأهلي قائلا: "فاروق جعفر أحرف منك يا خطيب 100 مرة ودائما ما يشكر فيك وزميل ملعب وأخر خلافاتي معه لأنه قال عنك أسطورة في القناة وفي المقابل كتائبك الإلكترونية تهاجمه".

وكان فاروق جعفر قد تحدث عن جلوسه مع أحد الحكام في وقت سابق وعرض الحكم مساعدة الزمالك لكنه رفض ذلك كلاعب بالفريق.

وكشف مرتضى منصور "تحاولون النيل من بطولات الزمالك من أجل لقب نادي القرن ولكن انسوا الزمالك هو نادي القرن، احضروا لنا بطولة فاز بها الزمالك بسبب تسلل غير صحيح أو ركلة جزاء مجاملة".

وأوضح "في أحد مباريات الكونفدرالية تعرض علي جبر للطرد المبكر ورغم ذلك لعب الزمالك بشكل رائع، ألم يخرج الزمالك أمام ولايتا ديتشا هنا في استاد السلام؟ أين إذا مجاملة الحكام، يجاملونكم أنتم وليس الزمالك".

وتابع "إذا تم مقارنة فاروق جعفر بميسي فكفة ميسي الأرجح نفس الحال محمد صلاح، هل أحد من هؤلاء جلس مع حكم اللقاء قبل المباراة؟ مع احترامي له لكن هذا غير منطقي".

وشدد "أتحدى إن جلس فاروق جعفر مع حكم في تاريخه، من يريد رشوة حكم لن يكون عن طريق لاعب ولكن إداري".

وأضاف مرتضى منصور "أريد أن أعرف كيف يتفق فاروق جعفر مع الحكام وبأي لغة يتحدث معهم؟ هو لا يتحدث الإنجليزية من الأساس".

وواصل رئيس الزمالك حديثه "هناك من يهاجم فاروق جعفر من الزملكاوية وهذا تصفية حسابات شخصية على حساب الزمالك".

وشدد "هذه ليست رياضة، لماذا كل تلك المشاكل منذ تولي الخطيب رئاسة الأهلي؟ اختلفت مع محمود طاهر ولكن بأدب واحترام، صالح سليم فوق الرأس وحسن حمدي رجل محترم".

وأتم تصريحاته "لكن أنت يا خطيب بذلك تريد (تولع مصر) وهذه ليست رياضة، وأطالب جماهير الزمالك بعدم الرد لأن ذلك عن طريق كتائب إلكترونية يتم تأجيرها من مجلس إدارة الأهلي".

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