الأشعة تؤكد إصابة ياسر إبراهيم بجزع في مفصل الكاحل.. وتحديد مدة غيابه

أعلن الأهلي تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي ومدة غيابه عن الملاعب.

وتعرض ياسر إبراهيم لإصابة بكدمة قوية في الكاحل خلال مباراة الأهلي والجونة الودية أمس الثلاثاء والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر 5-2.

وقال خالد محمود طبيب الأهلي إن الأشعة التي خضع لها ياسر كشفت عن إصابته بجع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل.

وأكد خالد محمود أن ياسر يحتاج إلى 3 أسابيع للعودة مجددا لتدريبات الفريق الجماعية.

وخرج ياسر إبراهيم مدافع الأهلي مصابا خلال مواجهة الجونة الودية التي انتهت بفوز الأهلي 5-2. (طالع التفاصيل)

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني وفي كرة عالية مع أحد لاعبي الجونة سقط ياسر إبراهيم بشكل خاطئ على قدمه.

ويواصل الأهلي الاستعداد لاستئناف الدوري المصري بمواجهة إنبي يوم 9 أغسطس المقبل.

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