وكيل وادي: يرغب في الرحيل خارج مصر.. ووكيل ناد كبير عرض عليّ كسر تعاقده مع المصري

كشف أسيد الخضر وكيل الفلسطيني محمود وادي مهاجم المصري البورسعيدي عن وجود عرض من نادٍ مصري لكسر عقده.

كما أوضح وجود عدة عروض للاعب من أندية عربية وأوروبية.

وقال أسيد خضر: "حسام حسن أصر على ضم وادي، وراهن على تألقه في الدوري المصري، والآن مر موسم ونصف على تواجده في الدوري".

وواصل عبر أون تايم سبورتس 2 "تلقينا في سوق الانتقالات الشتوية عرضين من نادٍ إماراتي وقطري، واتفقت على تأجيل التفاوض في الصيف".

وأكمل "تواصل معي مسؤول التعاقدات بنادٍ مصري كبير لمعرفة رغبة وطلبات اللاعب، وأتواصل مع إدارة المصري مؤخرا كثيرا".

وأردف "أخبرت عدنان حلبية رئيس النادي أن 95% هي رغبة اللاعب في الانتقال خارج الدوري المصري، ونمتلك 3 عروض من نادي يوناني على سبيل الإعارة والإماراتي على سبيل الإعارة أو البيع وقطري لضمه نهائيا".

وأوضح "العروض مغرية ولا اعتقد أن المصري سيرفض رحيله لأن الأندية تشارك في دوري أبطال آسيا وسيتم تسويقه بشكل أفضل وبيعه بسعر مرتفع".

وعن متى يرحل من النادي البورسعيدي "الفريق خرج من البطولة الإفريقية وكأس مصر وليس في منافسة بالدوري على اللقب أو الهبوط، ولن يتأثر الفريق برحيله، كما أن طارق العشري يعتمد حاليا على عدد كبير من الناشئين وقام بتصعيد عددا منهم".

وتابع "من الممكن أن ننتظر لنهاية الموسم لكن موعد نهاية الدوري المصري غير معروفة، فقد نفكر في رحيله بعد عودة الدوري وخوض مباراتين أو 3 بقميص الفريق".

وأضاف "عقد وادي مع المصري ممتد لموسمين، تجديد عقد وادي تكفل به عدنان حلبية بشكل شخصي ومستحيل نصطدم بالإدارة من أجل رحيله إذ نتعامل مع إدارة محترفة".

وعن وجود عروض من أحد كبار الدوري المصري قال: "أحد وكلاء الأندية الكبيرة تواصل معي وقال لي في حال إذا كان هناك صدام بيننا وبين المصري فأننا نعلم قيمة الشرط الجزائي 50 مليون جنيه داخل مصر أو 2 مليون دولار لو انتقل لأي ناد خارج مصر، خاصة إنه لا يوجد بند يحدد كيفية دفع الشرط الجزائي إن كان على دفعة واحدة أو أقساط".

وأكمل "وأخبرني أنه يقترح عليّ كسر العقد وأن يُخرج اللاعب لفريق خارج مصر للاستفادة من قواعد فيفا الجديدة بإمكانية تسجيل لاعب في 3 أندية بموسم واحد ورفضت ذلك".

وادي خاض مع المصري 61 مباراة وسجل 17 هدفا وصنع 8 أهداف في جميع المسابقات.

طالع أيضا

الأهلي يكتسح الجونة

مصطفى فتحي يقتل سلاح طنطا

تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم

فايلر سبب رفض إصلاح أرضية ملعب التتش

3 حالات إيجابية بكورونا في الاتحاد السكندري