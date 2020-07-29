منافس بيراميدز يعترض على إقامة الكونفدرالية في المغرب

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 13:54

كتب : محمد عبد العظيم

هورويا الغيني

اعترض هورويا كوناكري الغيني على إقامة مباريات الكونفدرالية الإفريقية في المغرب، في ظل وجود فريقين منه في نصف النهائي.

وطالب هورويا في خطاب رسمي وجهه للاتحاد الغيني، الذي قام بدوره بتوجيهه للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) بإقامة مواجهة نصف النهائي عن طريق الذهاب والإياب بين البلدان وإقامة النهائي في بلد محايد، أو استكمال البطولة برمتها في بلد محايد.

وقال مباي لاسيسي مدير الكرة في النادي لـFilGoal.com: " " كل ما نريده هو تحقيق العدالة، كيف لنا أن نستكمل البطولة في المغرب وكاف أقر بنظام مختلف في دوري الأبطال ومنح الفرق أفضلية اللعب في ملعبها؟".

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وأضاف "نريد المعاملة بالمثل، لن نستطيع لعب كل المباريات في المغرب، وهناك ناديان من المغرب في البطولة".

وأتم "نحن نتضامن مع مطالب بيراميدز في الايام الماضية ونريد العدل".

وحدد كاف يوم 22 من شهر سبتمبر موعدا لمباراتي نصف نهائي الكونفدرالية بمدينتي الدار البيضاء والرباط.

يواجه بيراميدز فريق هورويا الغيني على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء.

وفي نفس اليوم يلعب نهضة بركان أمام حسنية أغادير على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وتقام المباراة النهائية يوم 27 سبتمبر على ملعب مولاي عبد الله في الرباط.

وكان الاتحاد المصري لكرة القدم قد خاطب كاف من أجل إقامة نصف نهائي الكونفدرالية بنظام الذهاب والإياب أسوة بدوري أبطال إفريقيا.

وطالب الاتحاد المصري لكرة القدم بإعلاء مبدأ تكافؤ الفرص بعد رفض إقامة نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في مصر وإعادته لنظام المباراتين.

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