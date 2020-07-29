طارق العشري: رحيل وادي؟ لن نترك أحدا.. وبيراميدز استعداد قوي لمواجهة الزمالك

الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 22:42

كتب : FilGoal

طارق العشري - المصري

أبدى طارق العشري المدير الفني لـ المصري البورسعيدي تمسكه ببقاء محمود وادي عن صفوف الفريق.

وأوضح استفادة الفريق من المباريات الودية قبل استئناف الدوري المصري في السادس من أغسطس المقبل.

وكان وكيل وادي قد أعلن عن رغبة اللاعب في الرحيل عن صفوف المصري (طالع التفاصيل).

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وقال العشري: "لابد إن نحافظ على التشكيل الأساسي للفريق وأبلغت مجلس الإدارة أنه لن يرحل أي لاعب طالما أنا موجود مديرا فنيا".

وتابع عبر قناة أون تايم سبورتس 2 "عندما يتم فتح القيد سندعم الفريق ومن ليس له دورا سيرحل، نريد صناعة فريق ينتقل من المنافسة على المراكز الشرفية للمقدمة".

وأوضح "نريد دعم الهجوم بلاعب مهاجم بجوار وادي وأوستن أموتو، ومن الصعب اتخاذ قرار رحيل وادي في مثل تلك الظروف الحالية".

وأنهى الفريق استعداداته الودية بمواجهتين أمام بيراميدز وعلق العشري على الوديات قائلا: "اقترحت على بيراميدز خوض مباراتين لتجربة كافة اللاعبين لـ 90 دقيقة، خاض 26 لاعبا المباراتين من المصري استعدادا لعودة الدوري".

وأكمل "كنت احتاج خوض مباراة قوية لأننا سنلاقي الزمالك 6 أغسطس وبيراميدز فريق قوي وخير احتكاك لمواجهة الزمالك".

وواصل "المباراة الأولى شهدت تشكيل 80% من ناشئي نادي المصري، ونحن نعتمد عليهم وهناك عناصر مبشرة للنادي، هدفنا كان الارتقاء فنيا وبدنيا واكتساب المباريات وهو ما افتقدناه في الفترة السابقة",

وأتم "الناشئون أصبحوا من قوام الفريق حاليا بسبب ضغط المباريات وأخبرتهم أنها فرصة جيدة لهم لسد الثغرات في مراكز الفريق في الدوري".

المصري أنهى استعدادته بالخسارة 1-0 والتعادل 1-1 مع بيراميدز.

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