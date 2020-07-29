رقم قياسي تاريخي في انتظار تشيرو إيموبيلي
الأربعاء، 29 يوليه 2020 - 18:46
كتب : إسلام أحمد
ينتظر الإيطالي تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو رقما قياسيا تاريخيا لتحطيمه في الدوري الإيطالي.
تشيرو إيموبيلي
النادي : لاتسيو
وبات إيموبيلي على مقربة من تحقيق لقب هداف الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في مسيرته.
لمطالعة الأرقام القياسية من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.
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