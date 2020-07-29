رقم قياسي تاريخي في انتظار تشيرو إيموبيلي

ينتظر الإيطالي تشيرو إيموبيلي مهاجم لاتسيو رقما قياسيا تاريخيا لتحطيمه في الدوري الإيطالي.

وبات إيموبيلي على مقربة من تحقيق لقب هداف الدوري الإيطالي للمرة الثالثة في مسيرته.

لمطالعة الأرقام القياسية من هنـــــــــــــــــــــــــــــــا.