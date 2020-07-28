طلائع الجيش: سلبية مسحتي عمرو جمال وسيعود للتدريبات قريبا
الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 23:05
كتب : FilGoal
قال أحمد المهدي مدير الكرة بـ طلائع الجيش إن عمرو جمال صار جاهزا للعودة لتدريبات الفريق بعدما جاءت نتيجة آخر مسحتين له سلبية.
المهدي قال لقناة أون تايم سبورتس 2: "عمرو جمال خضع للعلاج بالتنسيق مع اللجنة الطبية لاتحاد الكرة والجهاز الطبي، وأجرى مسحتين وجاءت نتيجتهما سلبية وسيعود للتدريبات عقب عودة الفريق للقاهرة".
وواصل "خضنا عددا كبيرا من الوديات، وسنلتقي مع الزمالك غدا ثم المقاولون العرب استعدادا لعودة الدوري".
وأضاف "الجهاز الفني يستهدف لتصحيح الأخطاء التي حدثت في الجزء الأول من الموسم، ونأمل أن نظهر بشكل يليق بالنادي".
وأتم "آخر مسحة طبية كانت قبل مباراة المصري الودية أول أمس وجميعها جاءت سلبية، ونركز بشكل قوي جدا في اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومجلس الإدارة يشدد بقوة على تنفيذها".
طلائع الجيش تعادل سلبيا أمام المصري البورسعيدي قبل مواجهة الزمالك.
ويحتل الفريق المركز الـ 14 برصيد 17 نقطة من 19 مباراة في جدول الدوري.
ويحل الفريق ضيفا في 16 أغسطس المقبل على بيراميدز في أول لقاء عقب استئناف الدوري.
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