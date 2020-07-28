طلائع الجيش: سلبية مسحتي عمرو جمال وسيعود للتدريبات قريبا

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 23:05

كتب : FilGoal

الأهلي - المقاصة - عمرو جمال

قال أحمد المهدي مدير الكرة بـ طلائع الجيش إن عمرو جمال صار جاهزا للعودة لتدريبات الفريق بعدما جاءت نتيجة آخر مسحتين له سلبية.

المهدي قال لقناة أون تايم سبورتس 2: "عمرو جمال خضع للعلاج بالتنسيق مع اللجنة الطبية لاتحاد الكرة والجهاز الطبي، وأجرى مسحتين وجاءت نتيجتهما سلبية وسيعود للتدريبات عقب عودة الفريق للقاهرة".

وواصل "خضنا عددا كبيرا من الوديات، وسنلتقي مع الزمالك غدا ثم المقاولون العرب استعدادا لعودة الدوري".

أخبار متعلقة
رئيس اللجنة الطبية لـ في الجول: 5 حالات في الإنتاج تحولت إلى سلبية.. هذه الخطوة المقبلة الإنتاج: حالة مختار مستقرة.. وبريطانيا لم تعرف سبب إصابة رئيس وزرائها بكورونا خالد جلال: لا أعلم كيف سيواجهنا الإنتاج الحربي اتحاد الكرة لـ في الجول: مسحات جديدة للإنتاج والمجموعة المصابة بـ كورونا خلال ساعات

وأضاف "الجهاز الفني يستهدف لتصحيح الأخطاء التي حدثت في الجزء الأول من الموسم، ونأمل أن نظهر بشكل يليق بالنادي".

وأتم "آخر مسحة طبية كانت قبل مباراة المصري الودية أول أمس وجميعها جاءت سلبية، ونركز بشكل قوي جدا في اتخاذ الإجراءات الاحترازية ومجلس الإدارة يشدد بقوة على تنفيذها".

طلائع الجيش تعادل سلبيا أمام المصري البورسعيدي قبل مواجهة الزمالك.

ويحتل الفريق المركز الـ 14 برصيد 17 نقطة من 19 مباراة في جدول الدوري.

ويحل الفريق ضيفا في 16 أغسطس المقبل على بيراميدز في أول لقاء عقب استئناف الدوري.

طالع أيضا

الأهلي يكتسح الجونة

مصطفى فتحي يقتل سلاح طنطا

تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم

فايلر سبب رفض إصلاح أرضية ملعب التتش

3 حالات إيجابية بكورونا في الاتحاد السكندري

في الدوري طلائع الجيش
نرشح لكم
أخر الأخبار
الشحات يكشف عن موعد عودته للملاعب 5 دقيقة | الدوري المصري
الوصافة تُحسم في الجولة الأخيرة.. إنتر وأتالانتا يتفوقان على نابولي وبارما 18 دقيقة | أوروبا
حسين الشحات: عانيت كثيرا في بدايتي مع كرة القدم وفكرت في التدخين 22 دقيقة | الدوري المصري
وكيل وادي: يرغب في الرحيل خارج مصر.. ووكيل ناد كبير عرض عليّ كسر تعاقده مع المصري 41 دقيقة | الدوري المصري
طلائع الجيش: سلبية مسحتي عمرو جمال وسيعود للتدريبات قريبا ساعة | الدوري المصري
رئيس النجوم: كريم فؤاد يريد السير على خطى صلاح.. قد نراه في الدوري البرتغالي ساعة | مصر
مرتضى: أناشد رئيس الوزراء بمراجعة أمر الدوري.. هيبة الدولة ليست لإرضاء الخطيب ساعة | الدوري المصري
قائمة الإسماعيلي تضم 19 لاعبا لمواجهة المقاصة وديا ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 3 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 4 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس
قد ينال إعجابك