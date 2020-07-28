مصطفى فتحي يقتل سلاح طنطا ويقود الزمالك للانتصار الثالث وديا

ظل التعادل يسيطر على مواجهة الزمالك وطنطا إلى أن اشترك مصطفى فتحي وحول كل شيء لصالح الفريق الأبيض.

وانتصر الزمالك على طنطا وديا بهدفين لهدف اليوم الثلاثاء في ملعب برج العرب استعدادا لاستئناف الدوري.

وأصبح ذلك الانتصار هو الثالث للزمالك وديا بعد الفوز على سموحة بخمسة أهداف لهدف ورباعية دون رد على وادي دجلة، فيما خسر من بيراميدز بهدف دون رد.

وسيواجه الزمالك منافسه طلائع الجيش غدا الأربعاء في ملعب برج العرب وديا.

أما طنطا فهذه هي وديته الثانية إذ أنه تعادل مع الاتحاد السكندري إيجابيا بهدف لمثله.

سجل حسام أشرف الهدف الأول للزمالك في الدقيقة 61، وأدرك محمد العشري التعادل لطنطا عقب 9 دقائق.

وأحرز مصطفى فتحي هدف الانتصار للزمالك في الدقيقة 82.

ملخص اللقاء

بدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمود عبد الرحيم "جنش" وحسام عبد المجيد ومحمد عبد السلا ومحمد عبد الغني وعبد الله جمعة ومحمد حسن وإمام عاشور ومحمد عنتر ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وكريم بامبو وعمر السعيد.

أما طنطا فبدأ اللقاء بتشكيل مكون من محمد فتحي ومحمود مسعود وسليمان عبد ربه ومحمود منصور ومحمد أسعد وأحمد سالم صافي ومحمد كابونجا وحسين فيصل وأحمد الألفي وأحمد فهمي وجون أيفيري.

وجاء التهديد الأول من أيفيري بتسديدة زاحفة تصدى لها جنش في الدقيةق الثالثة.

وفي الدقيقة 15 أرسل كريم بامبو عرضية من الناحية اليسرى حولها عمر السعيد بركلة خلفية مزدوجة غير ناجحة.

وأنقذ جنش الزمالك من هدف محقق بعد تسديدة قوية.

ورد عليه محمد فتحي بتصد لتسديدة قوية من إمام عاشور.

وسدد محمد عنتر كرة قوية مرت أعلى مرمى طنطا بقليل.

وشهدت المباراة اعتماد طنطا بشكل مكثف على العرضيات من جانبي المباراة.

ومع بداية الشوط الثاني أجرى الزمالك 88 تبديلات في الزمالك بين شوطي المباراة جاءت بمشاركة كل من كابونجو كاسونجو وسيف فاروق جعفر وحسام أشرف ومصطفى فتحي وياسين مرعي ومحمد حسام "بيسو" وأحمد عيد وحاتم محمد بدلا من عمر السعيد وشيكابالا ومحمد عنتر وكريم بامبو ومحمد حسن وإمام عاشور ومحمد عبد السلام وعبد الله جمعة.

فيما استمر في الملعب محمد عبد الغني وجنش وحسام عبد المجيد.

وأجرى طنطا 10 تبديلات عدا حارس المرمى محمد فتحي استمر في الملعب واشترك كل من محمد العشري ومحمد حسام ومحمد الشاذلي وإيهاب سمير وحسام غالي وأحمد الشناوي ومصطفى أمين وعبد الرحمن الدح ومحمد ناجي جدو ومحمد ماجد "أونش".

وفي الدقيقة 61 حصل الزمالك على ركلة حرة من أمام منطقة الجزاء أرسلها مصطفى فتحي تمريرة طولية حولها حسام أشرف برأسه في الشباك ليعلن عن الهدف الأول لفريقه.

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ومن عرضية أدرك طنطا التعادل بعد 9 دقائق برأسية من محمد العشري.

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وأجرى طنطا تبديلين بمشاركة وليد عادل بدلا من أحمد الشناوي وبعده بدقائق بمشاركة هاني رشدي بدلا من جدو.

وفي الدقيقة 82 استغل مصطفى فتحي خطأ مدافع طنطا في تسلم الكرة وركض مسرعا وخطفها وسدد بيسراه الكرة بين قدمي حارس الضيوف ليعلن عن الهدف الثاني للزمالك.

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ولم يحدث جديد لتنتهي المباراة بفوز الزمالك بهدفين لهدف.









































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