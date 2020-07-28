مصدر في الأهلي لـ في الجول: فايلر رفض إصلاح أرضية التتش بسبب ضغط المباريات

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 19:36

كتب : أحمد الخولي

جماهير الأهلي في التتش

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن أسباب تأخير تطوير أرضية ملعب مختار التتش الخاص بالفريق الأحمر بمقر النادي بالجزيرة.

ولم تظهر أرض ملعب التتش بالشكل الأمثل بعد فترة توقف طويلة لكرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك خلال وديات الأهلي ضد سموحة والجونة.

وقال مصدر مسؤول في الأهلي لـFilGoal.com: "محمود الخطيب رئيس النادي اجتمع بالمدير الفني ريني فايلر في بداية توقف نشاط كرة القدم وعرض عليه إصلاح أرضية ملعب التتش".

أخبار متعلقة
مصطفى فتحي يقتل سلاح طنطا ويقود الزمالك للانتصار الثالث وديا نادر شوقي: لا توجد مراسلات رسمية من هدرسفيلد بخصوص رمضان صبحي.. مواجهة الأهلي مفيدة مهرجان من الأهلي أمام الجونة.. الأحمر يفوز بخماسية وديا استعدادا للدوري إصابة ياسر إبراهيم بالتواء شديد في الكاحل

وأضاف "لكن المدرب السويسري تمسك ببقاء الملعب على ما هو عليه".

وأوضح "سبب تمسك فايلر بعدم إصلاح أرض الملعب هو أن هذه العملية ستحتاج إلى وقت طويل للغاية يستمر إلى ما بعد عودة نشاط كرة القدم".

وواصل "ويرى فايلر أن عودة اللاعبين بعد فترة توقف طويلة وخوض التدريبات على أرض الملعب بعد التجديد سيحتاج منهم لفترة طويلة للتأقلم على الأرضية الجديدة، وبالتالي سيحتاج الفريق لفترة أطول للوصول لأعلى مستوى بدني وفني".

وأتم تصريحاته "لذلك يرى فايلر أن احتياج اللاعبين لفترة طويلة للتأقلم على أرض الملعب بعد التجديد مع ضغط المباريات المحلية والإفريقية سيؤثر على مستوى الفريق، ومن هنا طلب تأجيل عملية إصلاح أرض الملعب".

اقرأ أيضا:

مهرجان من الأهلي أمام الجونة

الزمالك يقتل طنطا

نجم سيتي ينضم إلى لاتسيو

إصابة مدافع الأهلي

تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم

الأهلي ملعب التتش فايلر
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: هيدرسفيلد يبحث تحقيق ربحا من بيع رمضان صبحي دقيقة | أوروبا
محمد هاني: هدفنا الأكبر الفوز بإفريقيا.. جماهير الأهلي دائما ما تمنحنا الدافع للتألق 14 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى: مشاركة الناشئين؟ خطة متفق عليها.. و48 ساعة تفصلنا عن عودة أوناجم وبنشرقي 16 دقيقة | الدوري المصري
مصدر في الأهلي لـ في الجول: فايلر رفض إصلاح أرضية التتش بسبب ضغط المباريات 38 دقيقة | الدوري المصري
نادر شوقي: لا توجد مراسلات رسمية من هدرسفيلد بخصوص رمضان صبحي.. مواجهة الأهلي مفيدة 41 دقيقة | مصر
إصابة ياسر إبراهيم بالتواء شديد في الكاحل 54 دقيقة | الدوري المصري
مصطفى فتحي يقتل سلاح طنطا ويقود الزمالك للانتصار الثالث وديا 55 دقيقة | الدوري المصري
ماريانو دياز: أنا بخير تماما وآمل أن أعود قريبا 59 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 3 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 4 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس
قد ينال إعجابك