مصدر في الأهلي لـ في الجول: فايلر رفض إصلاح أرضية التتش بسبب ضغط المباريات

كشف مصدر مسؤول داخل النادي الأهلي عن أسباب تأخير تطوير أرضية ملعب مختار التتش الخاص بالفريق الأحمر بمقر النادي بالجزيرة.

ولم تظهر أرض ملعب التتش بالشكل الأمثل بعد فترة توقف طويلة لكرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا، وذلك خلال وديات الأهلي ضد سموحة والجونة.

وقال مصدر مسؤول في الأهلي لـFilGoal.com: "محمود الخطيب رئيس النادي اجتمع بالمدير الفني ريني فايلر في بداية توقف نشاط كرة القدم وعرض عليه إصلاح أرضية ملعب التتش".

وأضاف "لكن المدرب السويسري تمسك ببقاء الملعب على ما هو عليه".

وأوضح "سبب تمسك فايلر بعدم إصلاح أرض الملعب هو أن هذه العملية ستحتاج إلى وقت طويل للغاية يستمر إلى ما بعد عودة نشاط كرة القدم".

وواصل "ويرى فايلر أن عودة اللاعبين بعد فترة توقف طويلة وخوض التدريبات على أرض الملعب بعد التجديد سيحتاج منهم لفترة طويلة للتأقلم على الأرضية الجديدة، وبالتالي سيحتاج الفريق لفترة أطول للوصول لأعلى مستوى بدني وفني".

وأتم تصريحاته "لذلك يرى فايلر أن احتياج اللاعبين لفترة طويلة للتأقلم على أرض الملعب بعد التجديد مع ضغط المباريات المحلية والإفريقية سيؤثر على مستوى الفريق، ومن هنا طلب تأجيل عملية إصلاح أرض الملعب".

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