إصابة ياسر إبراهيم بالتواء شديد في الكاحل

كشف الأهلي عن تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم مدافع الفريق الذي تعرض لها خلال مباراة الجونة.

وكشف مصدر في الجهاز الفني للأهلي لـFilGoal.com عن إصابة ياسر إبراهيم، وهي عبارة عن التواء شديد في الكاحل.

ومن المنتظر أن يجري ياسر إبراهيم آشعة على قدمه بعد قليل للوقوف على مدى إصابته.

وخرج ياسر إبراهيم مدافع الأهلي مصابا خلال مواجهة الجونة الودية التي انتهت بفوز الأهلي 5-2. (طالع التفاصيل)

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني وفي كرة عالية مع أحد لاعبي الجونة سقط ياسر إبراهيم بشكل خاطئ على قدمه.

ولم يستطع ياسر إبراهيم استكمال المباراة ليخرج ويشارك بدلا منه أيمن أشرف. وكان ياسر إبراهيم سجل هدف الأهلي الثاني في المباراة بضربة رأسية رائعة بعد ركنية نفذها علي معلول.

اقرأ أيضا:

مهرجان من الأهلي أمام الجونة

الزمالك يقتل طنطا

نجم سيتي ينضم إلى لاتسيو

إصابة مدافع الأهلي