إصابة ياسر إبراهيم بالتواء شديد في الكاحل

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 19:20

كتب : عمرو عبد المنعم

ياسر إبراهيم - الأهلي - صن داونز - الصورة من الصفحة الرسمية لـ الأهلي

كشف الأهلي عن تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم مدافع الفريق الذي تعرض لها خلال مباراة الجونة.

وكشف مصدر في الجهاز الفني للأهلي لـFilGoal.com عن إصابة ياسر إبراهيم، وهي عبارة عن التواء شديد في الكاحل.

ومن المنتظر أن يجري ياسر إبراهيم آشعة على قدمه بعد قليل للوقوف على مدى إصابته.

وخرج ياسر إبراهيم مدافع الأهلي مصابا خلال مواجهة الجونة الودية التي انتهت بفوز الأهلي 5-2. (طالع التفاصيل)

وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني وفي كرة عالية مع أحد لاعبي الجونة سقط ياسر إبراهيم بشكل خاطئ على قدمه.

ولم يستطع ياسر إبراهيم استكمال المباراة ليخرج ويشارك بدلا منه أيمن أشرف.

وكان ياسر إبراهيم سجل هدف الأهلي الثاني في المباراة بضربة رأسية رائعة بعد ركنية نفذها علي معلول.

اقرأ أيضا:

مهرجان من الأهلي أمام الجونة

الزمالك يقتل طنطا

نجم سيتي ينضم إلى لاتسيو

إصابة مدافع الأهلي

الأهلي ياسر إبراهيم الجونة الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
تقرير: هيدرسفيلد يبحث تحقيق ربحا من بيع رمضان صبحي دقيقة | أوروبا
محمد هاني: هدفنا الأكبر الفوز بإفريقيا.. جماهير الأهلي دائما ما تمنحنا الدافع للتألق 14 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى: مشاركة الناشئين؟ خطة متفق عليها.. و48 ساعة تفصلنا عن عودة أوناجم وبنشرقي 16 دقيقة | الدوري المصري
مصدر في الأهلي لـ في الجول: فايلر رفض إصلاح أرضية التتش بسبب ضغط المباريات 38 دقيقة | الدوري المصري
نادر شوقي: لا توجد مراسلات رسمية من هدرسفيلد بخصوص رمضان صبحي.. مواجهة الأهلي مفيدة 41 دقيقة | مصر
إصابة ياسر إبراهيم بالتواء شديد في الكاحل 54 دقيقة | الدوري المصري
مصطفى فتحي يقتل سلاح طنطا ويقود الزمالك للانتصار الثالث وديا 55 دقيقة | الدوري المصري
ماريانو دياز: أنا بخير تماما وآمل أن أعود قريبا 59 دقيقة | أوروبا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 3 فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 4 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس
قد ينال إعجابك