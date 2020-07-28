إصابة ياسر إبراهيم بالتواء شديد في الكاحل
الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 19:20
كتب : عمرو عبد المنعم
كشف الأهلي عن تفاصيل إصابة ياسر إبراهيم مدافع الفريق الذي تعرض لها خلال مباراة الجونة.
ياسر إبراهيم
النادي : الأهلي
وكشف مصدر في الجهاز الفني للأهلي لـFilGoal.com عن إصابة ياسر إبراهيم، وهي عبارة عن التواء شديد في الكاحل.
ومن المنتظر أن يجري ياسر إبراهيم آشعة على قدمه بعد قليل للوقوف على مدى إصابته.
وخرج ياسر إبراهيم مدافع الأهلي مصابا خلال مواجهة الجونة الودية التي انتهت بفوز الأهلي 5-2. (طالع التفاصيل)
وفي الدقيقة الأولى من الشوط الثاني وفي كرة عالية مع أحد لاعبي الجونة سقط ياسر إبراهيم بشكل خاطئ على قدمه.
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