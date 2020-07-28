مهرجان من الأهلي أمام الجونة.. الأحمر يفوز بخماسية وديا استعدادا للدوري

فاز الأهلي على الجونة في ثاني مبارياته الودية استعدادا لعودة الدوري المصري بخماسية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت بملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة.

وسجل خماسية الأهلي كل من وليد سليمان وياسر إبراهيم ومحمد مجدي "أفشة" هدفين، وأليو بادجي.

بينما سجل ثنائية الجونة كل من أحمد مجدي من ركلة جزاء، وأحمد فتحي مدافع الأهلي بالخطأ في مرماه.

وكان الأهلي فاز على سموحة قبل أيام برباعية دون رد في المباراة الودية الأولى له.

وتلقى الأهلي ضربة قوية خلال المباراة بعدما خرج ياسر إبراهيم مصابا في الدقائق الأولى من الشوط الأول

وصف المباراة.

بدأ الأهلي المباراة بتشكيل يتكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمود متولي – علي معلول

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – وليد سليمان – رمضان صبحي – جونيور أجايي

الهجوم: مروان محسن

ولم ينتظر الأهلي كثيرا ليسجل الهدف الأول في الدقيقة الثانية بعد كرة طويلة من المدافع ياسر إبراهيم أخطأ إسلام طارق حارس الجونة في إبعادها بالاشتراك مع مدافعه ليستغل وليد سليمان حالة الارتباك ويخطف الكرة ويضعها في الشباك الخالية.

وفي الدقيقة 11 هدد الجونة مرمى الأهلي بعد ارتباك في خط دفاع الفريق الأحمر لتصل الكرة إلى ناصر ناصر الذي سدد بقوة ولكن أعلى مرمى محمد الشناوي.

ووصلت الكرة إلى رمضان صبحي بالخطأ من لاعبي الجونة لينفرد بالمرمى ويحاول مراوغة الحارس إسلام طارق الذي أبعد الكرة.

وكاد أحمد ياسر ريان أن يسجل التعادل للجونة في الدقيقة 25 بعدما وصلت له كرة مرتدة من دفاع فريقه أمام مرمى الأهلي ولعب ضربة رأسية أمسك بها الشناوي.

وسجل لؤي وائل هدفا بضربة رأسية رائعة في الدقيقة 33 بعد عرضية من أحمد حمدي، لكن الحكم لم يحتسب الهدف بداعي التسلل.

وارتفع مستوى اللعب بين الفريقين وتوالت الهجمات على الحارسين في آخر ربع ساعة من الشوط الأول.

ونجح ياسر إبراهيم في تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 40 بضربة رأسية رائعة بعد ركلة ركنية نفذها علي معلول بدقة.

لينتهي الشوط الأول بتقدم الأهلي بثنائية دون رد.

مع بداية الشوط الثاني شارك محمد مجدي "أفشة" بدلا من وليد سليمان.

وتلقى الأهلي ضربة موجعة في الدقائق الأولى من الشوط الأول بعدما تعرض ياسر إبراهيم مدافع الفريق للإصابة وسقط على أرض الملعب، قبل أن يغادر ويشارك بدلا منه أيمن أشرف.

وحصل مروان محسن على ركلة جزاء في الدقيقة 51 بعد عرقلته من قبل محمود الجزار مدافع الجونة.

وتقدم أفشة لتسديد الركلة وسجل منها هدف الأهلي الثالث.

وأجرى فايلر 9 تغييرات دفعة واحدة في الدقيقة 60 ليصبح بعدها تشكيل الأهلي كالآتي:

المرمى: علي لطفي.

الدفاع: أحمد فتحي – رامي ربيعة – أيمن أشرف – محمد شكري.

الوسط: عربي بدر – محمد مجدي "أفشة".

الوسط المهاجم: كهربا – جيرالدو – أحمد الشيخ.

الهجوم: أليو بادجي.

وحصل الجونة على ركلة جزاء بعد لمسة يد على محمد شكري مدافع الأهلي الشاب في الدقيقة 65، تقدم أحمد مجدي لتنفيذها وسجل منها هدف الجونة الأول.

ومن كرة عرضية أخطأ أحمد فتحي في إبعادها بضربة رأسية لتذهب إلى شباك علي لطفي مسجلا الهدف الثاني للجونة بالخطأ في مرماه في الدقيقة 68.

وفي الدقيقة 81 سجل أفشة هدفه الثاني والرابع لفريقه بعد عدة تمريرات بين أحمد الشيخ وفتحي وأليو بادجي لتصل الكرة له ويضعها في الشباك بتسديدة متقنة.

وواصل الأهلي تسجيل الأهداف وفي الدقيقة الأخيرة انفرد أليو بادجي بالمرمى ووضع الكرة في الشباك مسجلا هدف الفريق الأحمر الخامس.

ويلعب الأهلي ضد إنبي يوم 9 أغسطس المقبل في المباراة المؤجلة من الجولة الـ15 للدوري المصري.

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