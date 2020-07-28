الاتحاد السكندري: 3 حالات إيجابية في المسحة الأخيرة

أعلن الاتحاد السكندري عن وجود 3 حالات إيجابية في المسحة التي أجراها يوم الإثنين للكشف عن فيروس كورونا.

وتخص الحالات لاعبين، وأحد أفراد الجهاز.

وأعلن النادي أن طبيب الفريق عمرو الأشلم قام بالتنسيق مع رئيس اللجنة الطبية بالاتحاد محمد سلطان لعلاج الحالات وعزلهم حتى تعافيهم.

الاتحاد يحتل المركز الخامس برصيد 27 نقطة من 17 مباراة خاضها في الموسم الحالي من الدوري.

وتعادل مع طنطا 1-1 في مباراة ودية كما خسر من حرس الحدود بهدفين دون مقابل في ودياته قبل استئناف المسابقة.

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