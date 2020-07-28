التشكيل – رمضان وسليمان أساسيان لـ الأهلي ضد الجونة

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 16:30

كتب : FilGoal

ريني فايلر

أعلن ريني فايلر التشكيل الأساسي الذي يخوض به مواجهة الجونة الودية على استاد مختار التتش، والذي شهد عودة رمضان صبحي ووليد سليمان.

ولم يشارك الثنائي في فوز الأهلي الودي على سموحة 4-0 قبل أيام على نفس الملعب.

ولكن بقية التشكيل شهد أسماء معتادة، يتقدمها محمد الشناوي وعلي معلول وأليو ديانج وعمرو السولية.

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وجاء التشكيل كاملا كالتالي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني – ياسر إبراهيم – محمود متولي – علي معلول

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية – وليد سليمان – رمضان صبحي – جونيور أجايي

الهجوم: مروان محسن

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