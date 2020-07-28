إصابة ماريانو لاعب ريال مدريد بكورونا وغيابه عن مباراة سيتي

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 13:37

كتب : FilGoal

ماريانو دياز

أعلن نادي ريال مدريد اليوم الثلاثاء إصابة لاعبه ماريانو دياز بفيروس كورونا والتي ستبعده عن مواجهة مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا.

وكشف النادي أن اللاعب منعزل الآن في منزله وفقا للإجراءات الاحترازية الخاصة بإصابة الأفراد بالفيروس والتي تحتم على المريض البقاء في حجر صحي لمدة 14 يوما على الأقل.

ويحل ريال مدريد ضيفا على سيتي في إياب الدور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا وللأخير أسبقية ممتازة بعد فوزه ذهابا في سانتياجو برنابيو بنتيجة 2-1.

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وتجري المباراة في السابع من أغسطس المقبل.

وتوج ريال مدريد بلقب الدوري الإسباني منذ أسابيع قليلة ويستعد للمواجهة المصيرية أمام سيتي وصيف الدوري الإنجليزي الممتاز.

وإذا نجح رجال المدرب زين الدين زيدان في الإطاحة بفريق سيتيزينس سيواجهون يوفنتوس بطل إيطاليا أو ليون الفرنسي.

وشارك ماريانو في سبع مباريات مع ريال مدريد بالموسم الحالي وسجل هدفا وحيدا.

ويقضي اللاعب موسمه الثاني مع ريال مدريد منذ رحل عن ليون.

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