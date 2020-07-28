خبر في الجول – إصابة جديدة بـ كورونا في الإسماعيلي.. وسلبية مسحة حمدي زكي

أبلغت اللجنة الطبية في اتحاد الكرة الإسماعيلي بنتيجة المسحة الخامسة، والتي شهدت حالة إيجابية واحدة.

وعلم FilGoal.com أن الحالة تخص أحد أعضاء الجهاز الإداري للفريق.

وكذلك، عكست المسحة شفاء جناح الفريق محمد حمدي زكي والذي أعلن مسبقا عن إيجابية حالته بعد المسحة الرابعة.

وتعد حالة الإداري هي الثالثة المستمرة في الدراويش، حيث مازالت مسحة ثنائي الجهاز الإداري المصاب مسبقا إيجابية.

ويستعد فريق الدراويش لاستئناف الدوري في 14 أغسطس المقبل بمواجهة مضيفه المصري في دربي القناة.

ثم يواجه وادي دجلة وحرس الحدود وطنطا.

ويحتل الإسماعيلي المركز التاسع في ترتيب الدوري ورصيده 22 نقطة.

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