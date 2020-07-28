تفاصيل عودة فانتازي الدوري المصري.. مزايا وجوائز جديدة

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 12:00

كتب : FilGoal

فانتازي الدوري المصري

بعد توقف طويل بسبب تفشي فيروس كورونا، عاد فانتازي الدوري المصري للعمل من جديد مع اقتراب استئناف البطولة.

وبعد ظرف طويل وصعب، كان من الضروري إجراء بعض التغييرات لجعل تجربة المستخدم أكثر سهولة بعد أن توقف الدوري، واللعبة، لأكثر من 5 أشهر.

بداية من اليوم 28 يوليو في تمام الثانية عشر ظهرا، يمكن للمستخدمين إجراء انتقالاتهم لـ جولة المؤجلات، والتي بسبب المواعيد التي أعلنها اتحاد الكرة للمباريات، تم ضم مباراة بيراميدز وطنطا إليها بدلا من أن تكون تلك المباراة في الجولة 19.

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وتسهيلا للأمور على المستخدمين، يمكن لكل مستخدم إجراء انتقالات مفتوحة قبل جولة المؤجلات مع ضم 5 لاعبين من كل فريق لأن فقط 10 فرق ستشارك في جولة المؤجلات.

وبعد نهاية جولة المؤجلات، سيكون لكل لاعب فرصة إجراء انتقالات مفتوحة قبل الجولة 19، ولكن مع ضم 3 لاعبين فقط من كل فريق.

وبعد الجولة 19، تعود الانتقالات لوضعها الطبيعي بإمكانية إجراء انتقال واحد وضم 3 لاعبين من كل فريق.

الجوائز

نظرا لضيق الوقت وعدم انتهاء مباريات الدور الأول، تم تأجيل جائزته إلى نهاية البطولة ليتم منحها لمتصدر الترتيب العام في نهاية الدوري.

ولكن، بداية من الجولة 19 ولكل 4 جولات، سيتم منح موبايل يتم تحديد نوعه لاحقا إلى متصدر تحدي الـ4 جولات، والبداية من تحدي الجولات من 19 إلى 22.

زر الآن موقع فانتازي الدوري المصري وحمل التطبيق (android or iOs) لتعرف المزيد عن فترات الانتقالات ومواعيد المباريات والجوائز.

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