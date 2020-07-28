يوفنتوس يكشف تفاصيل إصابة ديبالا

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 13:42

كتب : FilGoal

باولو ديبالا - يوفنتوس - جنوى - الدوري الإيطالي

كشف يوفنتوس تفاصيل إصابة مهاجمه الأرجنتيني باولو ديبالا لكنه لم يفصح عن مدة غيابه.

باولو ديبالا

النادي : يوفنتوس

يوفنتوس

وأصيب ديبالا في مباراة سامبدوريا التي توج بعدها البيانكونيري بلقب الدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي.

وأفاد يوفنتوس في بيان "خضع باولو ديبالا للكشف بالآشعة في مركز يوفنتوس الطبي أوضح معاناة العضلة المستقيمة في الفخذ الأيسر من تمدد".

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وأضاف البيان "سيتم تقييم حالته بشكل يومي".

وأشارت تقارير إيطالية إلى أن مدة غياب ديبالا قد تصل إلى 10 أيام، مما يعني إمكانية لحاقه بمباراة ليون في دوري أبطال أوروبا.

ويلعب يوفنتوس مباراة إياب دور الـ16 من دوري الأبطال يوم 7 أغسطس المقبل.

وكانت مباراة الذهاب، التي أقيمت في فبراير الماضي قبل توقف النشاط الرياضي في العالم بسبب انتشار فيروس كورونا، قد انتهت بفوز الفريق الفرنسي بهدف.

ديبالا كان أحد أهم أسباب اقتناص يوفنتوس للقب هذا الموسم، إذ سجل 11 هدفا وصنع 11 خلال 33 مباراة بالكالتشيو.

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