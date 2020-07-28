لوفرين يكشف ما شعر به عند الرحيل من ليفربول وترك صلاح

كشف ديان لوفرين مدافع ليفربول الذي انتقل إلى زينيت سان بطرسبرج عما يشعر به عند الرحيل من بطل إنجلترا وترك صديقه الشخصي محمد صلاح.

وأعلن نادي ليفربول يوم الإثنين رحيل مدافعه الكرواتي إلى الفريق الروسي بعد 6 سنوات في صفوفه.

وقال لوفرين في تصريحات لموقع ليفربول: "لقد رأيت رسالة صلاح الوداعية، لا أريد إظهار الكثير من العواطف لأنني كنت أبكي بالفعل قبل المباراة الأخيرة".

وأضاف "الأمر ملئ بالعواطف، خصوصا ترك صديقي العزيز صلاح، لقد كانت علاقة مميزة ولكن كما قلت دائمًا، إنها مجرد بداية لصداقة كبيرة".

وتابع "حتى عندما نكون بعيدا عن بعضنا البعض فإن صلاح يعلم أنه يمكنه الاتصال بي دائما لأي سبب من الأسباب، فأنا دائمًا متواجد من أجله".

وأكمل "الأمر لا يقتصر على صلاح فقط بل جميع الأشخاص في النادي، الجهاز الفني والطاقم الطبي، لقد كنا مثل عائلة كبيرة".

وأتم الدولي الكرواتي "تمنياتي للجميع بحظ طيب وأريد أن يبقوا بصحة جيدة، سنكون دائما على اتصال".

وانضم لوفرين البالغ من العمر 31 عاما لصفوف ليفربول في 2014 قادما من ساوثامبتون مقابل 20 مليون جنيه إسترليني.

ولعب الموسم الجاري 15 مباراة مع ليفربول ما بين الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

بشكل عام، شارك لوفرين في 185 مباراة مع الحمر، سجل خلالها 8 أهداف وصنع 4.

الدولي الكرواتي زين مواسمه الستة مع ليفربول بتاج الدوري الإنجليزي الذي عاد لخزائن ليفربول بعد 30 عاما من الغياب.

وذلك بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2019.

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