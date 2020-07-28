سولشاير: برونو فيرنانديز رائع ومؤثر لكن سنطلب منه المزيد

أشاد أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد بلاعبه المتألق برونو فيرنانديز لكنه أوضح أنه سيطلب منه المزيد في الموسم المقبل.

برونو فيرنانديز النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وقال سولشاير في تصريحات أبرزها موقع ناديه "علينا أن نعترف بأنه تأقلم مع الفريق سريعا وكان تأثيره هائلا، لقد كان رائعا في تسجيل الأهداف وصناعتها".

وأضاف "لقد ساعده حماسه وعقليته في التواجد في كل مكان، ربما ظهر إرهاق برونو أمام ليستر سيتي وهذا أمر طبيعي لأنه لعب كثيرا".

وسجل برونو 8 أهداف وصنع 7 خلال 14 مباراة لعبها في الدوري الإنجليزي منذ انضمامه ليونايتد في يناير الماضي قادما من سبورتنج لشبونة.

وتابع المدرب النرويجي "يمكنك أن ترى شغفه، لقد سجل ركلة جزاء بهدوء، نعم كانت حركة ساقيه ورأسه أبطأ قليلاً ولكن هذا جيد".

وواصل "علينا أن نعتاد على ذلك العام المقبل، نحن لسنا في الدوري الأوروبي، نحن في دوري أبطال أوروبا وسيلعب كثيرا لأنه لا يمكنني إراحة اللاعبين في دوري الأبطال كما فعلنا في الدوري الأوروبي، لذا سنطلب منه المزيد".

يونايتد فاز بنتيجة 2-0 في آخر جولات الدوري الإنجليزي أمام مضيفه ليستر سيتي، ليضمن التأهل إلى دوري أبطال أوروبا بعدما حل ثالثا في جدول الترتيب.

وأوضح سولشاير "هذا الأمر يعني أن يونايتد سيواجه منافسين أفضل العام المقبل، يجب أن يكون لدينا أفضل فريق".

وأتم "دوري الأبطال ليس مثل الدوري الأوروبي حيث يمكننا إراحة اللاعبين وإعطاء قدر معين من الدقائق للفتيان الصغار".

مانشستر يونايتد يواجه نظيره لاسك النمساوي في إياب دور الـ16 من الدوري الأوروبي يوم 5 أغسطس المقبل، وكان الشياطين الحمر قد فازوا بنتيجة 5-0 في الذهاب.

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