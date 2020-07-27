فايلر: مواجهة الوداد ستكون صعبة للغاية.. وكنت أتمنى استئناف الدوري مبكرا

يرى ريني فايلر المدير الفني للأهلي أن مواجهة الوداد المغربي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا صعبة للغاية.

وقال فايلر عبر قناة الأهلي: "مواجهة الوداد ستكون صعبة للغاية، نحن الآن نتحدث عن أفضل 4 فرق في إفريقيا وهم من وصلوا لنصف نهائي البطولة".

وأضاف "كل فريق يرغب في تحقيق اللقب ونحن نمتلك فرصة كبيرة لتحقيق اللقب ولكنك دائما تحتاج الحظ بجانبك إلى جانب الأداء الجيد".

المدرب السويسري تابع "كنت أتمنى استئناف الدوري المصري في وقت مبكر أكثر من ذلك مثل أوروبا، ولكن للأسف سنبدأ الدوري في وقت متأخر".

وأكمل "تنتظرنا مباراة صعبة وقوية ضد الوداد في المغرب نريد تحقيق نتيجة إيجابية بها لتساعدنا في لقاء الإياب في مصر من أجل التأهل لنهائي دوري الأبطال".

وواصل "سواء لعبنا دور نصف النهائي من مباراة واحدة أو بنظام الذهاب والعودة سنبذل أقصى جهدنا لتحقيق الفوز والتأهل للنهائي".

واستمر في تصريحاته "لا أشغل نفسي بالتفكير في ذلك ولا أُقلق نفسي بالتفكير أيهما أفضل أنا منذ فترة في كرة القدم ودائما ما أقبل الظروف مهما حدثت ولا أُقلق نفسي بالمتغيرات وأقبلها مباشرة".

وشدد "الأهم هو الانتصار مهما اختلفت الظروف ونريد تقديم أفضل أداء ونريد الفوز باللقب".

وأتم تصريحاته "نحن نعمل كأسرة واحدة والأسرة تساعدك لتحقيق أفضل نتائج والأسرة تعمل دون التركيز على اسم لاعب بعينه بل على الجميع، الكل يخدم الأسرة الواضحة لتحقيق أهدافنا".

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