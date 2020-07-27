فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي
الإثنين، 27 يوليه 2020 - 23:31
كتب : FilGoal
رفض ريني فايلر المدير الفني للأهلي الحديث بشكل خاص عن مستقبل صالح جمعة لاعب الفريق.
وقال فايلر عبر قناة الأهلي ردا على سؤاله عن مستقبل صالح مع الفريق: "لا أحب الحديث بشكل فردي عن لاعب بعينه".
وأضاف "لكن إذا حللت أداء اللاعب لن أتحدث عن الأمور الفنية فقط".
وأوضح "صالح مستواه الفني عالي جدا ولكن الجزء البدني مهم وكذلك الذهني".
وأتم تصريحاته "يجب أن يكون مفيدا لزملائه في الملعب ويتحرك كثيرا دون كرة وفي اتجاهات مختلفة ولابد أن يُحسن من أدائه ليشارك".
وعاد صالح جمعة قبل أسابيع للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية مرة أخرى بعد سماح فايلر له.
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