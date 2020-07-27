فايلر: مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا ستفيد الكرة المصرية

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 23:41

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - طارق حامد - الأهلي - الزمالك

يعتقد ريني فايلر المدير الفني للأهلي أن نهائي دوري أبطال إفريقيا إذا جمع فريقه مع الزمالك سيكون في مصلحة الكرة المصرية.

وقال فايلر عبر قناة الأهلي: "لما لا أن نواجه الزمالك في نهائي إفريقيا، المنافسة مطلوبة دائما في كرة القدم".

وأضاف "لمصلحة الكرة المصرية أن يكون النهائي مصريا خالصا سيكون أمرا رائعا لمصر".

أخبار متعلقة
هدفان ولا أروع ينصران فولام على كارديف في ملحق الصعود الإنجليزي فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي فايلر: النقطة السلبية في كرة القدم المصرية هي تحرك اللاعبين دون كرة فايلر: مواجهة الوداد ستكون صعبة للغاية.. وكنت أتمنى استئناف الدوري مبكرا

المدرب السويسري شدد "مواجهة الزمالك أو الرجاء في النهائي لن يُغير من هدفنا، الهدف واحد وهو الوصول للنهائي أولا ثم حصد اللقب".

وواصل "كأفراد جهاز فني ولاعبين نحلم بلقب إفريقيا وإعادة البطولة للأهلي، ونحن قادرون على تحقيقه ولكن ليس بسهولة".

وأتم تصريحاته "يجب أن نبذل قصارى جهدنا وأحب السير خطوة بخطوة، والآن سنلعب نصف النهائي أولا".

ويلعب الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي، ويواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي.

اقرأ أيضا:

فايلر يتمنى مواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

فايلر يعلق على مستقبل صالح مع الأهلي

فايلر يتحدث عن مواجهة الوداد

فايلر: هذه هي النقطة السلبية في كرة القدم المصرية

فايلر الأهلي الزمالك الدوري المصري
نرشح لكم
أخر الأخبار
الشناوي: نتيجة مسحة حمدي فتحي جاءت سلبية 8 دقيقة | الدوري المصري
محمد صلاح: مازلت مدربا للنجوم.. لم نحصل على مستحقاتنا والأمر في يد القضاء 11 دقيقة | مصر
الشناوي: نصف نهائي إفريقيا أفضل لـ الأهلي بنظام الذهاب والعودة.. والدوري لم يحسم بعد 15 دقيقة | الدوري المصري
السولية: فايلر يطلب من كل اللاعبين الهجوم.. ونركز حاليا على مواجهة إنبي 16 دقيقة | الدوري المصري
الشرميطي: هدف النجم الساحلي الأول أربك الأهلي في نهائي إفريقيا.. والنجم أوقف انتقالي إليه 29 دقيقة | إفريقيا
ميدو: مارتن يول أخبرني أن بيرباتوف "ملط".. فعدت لـ توتنام لأجده تحوّل إلى كرويف 35 دقيقة | مصر
كارتيرون: مضطرون لخوض مباريات الدوري ونسعى للتجهيز لإفريقيا.. ومرتضى يعقب 55 دقيقة | الدوري المصري
فايلر: مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا ستفيد الكرة المصرية ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 3 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس 4 إبراهيم حسن يوجه رسالة لـ فاروق جعفر بعد تصريحات "مجاملة" مصر
قد ينال إعجابك