فايلر: مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا ستفيد الكرة المصرية

يعتقد ريني فايلر المدير الفني للأهلي أن نهائي دوري أبطال إفريقيا إذا جمع فريقه مع الزمالك سيكون في مصلحة الكرة المصرية.

وقال فايلر عبر قناة الأهلي: "لما لا أن نواجه الزمالك في نهائي إفريقيا، المنافسة مطلوبة دائما في كرة القدم".

وأضاف "لمصلحة الكرة المصرية أن يكون النهائي مصريا خالصا سيكون أمرا رائعا لمصر".

المدرب السويسري شدد "مواجهة الزمالك أو الرجاء في النهائي لن يُغير من هدفنا، الهدف واحد وهو الوصول للنهائي أولا ثم حصد اللقب".

وواصل "كأفراد جهاز فني ولاعبين نحلم بلقب إفريقيا وإعادة البطولة للأهلي، ونحن قادرون على تحقيقه ولكن ليس بسهولة".

وأتم تصريحاته "يجب أن نبذل قصارى جهدنا وأحب السير خطوة بخطوة، والآن سنلعب نصف النهائي أولا".

ويلعب الأهلي في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا ضد الوداد المغربي، ويواجه الزمالك نظيره الرجاء المغربي.

اقرأ أيضا:

فايلر يتمنى مواجهة الزمالك في نهائي إفريقيا

فايلر يعلق على مستقبل صالح مع الأهلي

فايلر يتحدث عن مواجهة الوداد

فايلر: هذه هي النقطة السلبية في كرة القدم المصرية