منافس الزمالك - الرجاء يفقد نقطتين في أول مبارياته بعد استئناف الدوري

الثلاثاء، 28 يوليه 2020 - 00:49

كتب : FilGoal

الإسماعيلي - الرجاء

فقد الرجاء نقطتين في أول لقاءات استئناف الدوري المغربي الممتاز بالتعادل مع الدفاع الحسني الجديدي.

وانتهى اللقاء بالتعادل السلبي بدون أهداف، وكان الدفاع الحسني الجديدي قد أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 29.

كما لعب الدفاع الحسني الجديدي منقوصا في اخر 13 دقيقة بعد طرد أحد لاعبيه.

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وارتفع رصيد الرجاء إلى النقطة 29 من 16 مباراة فقط في المركز السادس.

أما الوداد ففي صدارة الترتيب بـ 36 نقطة لكن من 18 مباراة قد أقيمت.

ورفع الدفاع الحسني الجديدي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثامن لكن من 19 مباراة.

ويستعد الرجاء لخوض نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا في سبتمبر المقبل أمام الزمالك.

ويلعب الرجاء مباراته المقبلة في الدوري أمام نهضة الزمامرة يوم الخميس المقبل.

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