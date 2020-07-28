الشرميطي: هدف النجم الساحلي الأول أربك الأهلي في نهائي إفريقيا.. والنجم أوقف انتقالي إليه

رفض أمين الشرميطي لاعب النجم الساحلي السابق الإجابة عن الجدل التحكيمي في لقاء فريقه ضد الأهلي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا.

في المقابل تحدث الشرميطي عبر قناة "أون تايم سبورتس 2" قائلا: "في لقاء الذهاب بعد التعادل السلبي أصبحت الأمور أصعب علينا فقد كنا نواجه الأهلي المدجج بالنجوم والمتربع على عرش إفريقيا ولم يفز أي ناد تونسي بالكأس منذ فترة طويلة".

وأضاف "كان الفريق يضم الكثير من اللاعبين الشباب الذين يخوضون نهائي للمرة الأولى في مسيرتهم وأمام 80 ألف متفرج".

وواصل "كنا نريد الظهور بأفضل شكل ممكن ولكن مع تسجيلنا الهدف الأول اكتسبنا الثقة ودب الشك في أنفس الأهلي".

وواصل "حينما سجل الأهلي هدف التعادل توقعت أن نخسر بسبب الضغط الكبير منهم ومن الجمهور لكننا سجلنا هدفا ثانيا وانتهى كل شيء".

وعن مفاوضات الأهلي والزمالك قال: "في وقت سابق لم تصل مفاوضات الأهلي لمراحل متقدمة بسبب طلبات النجم الساحلي المادية".

وأكمل الشرميطي "حدثني الزمالك في عام 2015 ولكن في ذلك الوقت كنت أريد الذهاب لأوروبا، وشرف كبير لأي لاعب ارتداء قميص أي من الفريقين".

وتابع "اللاعبون التوانسية يحبون الاحتراف الأوروبي بسبب المنافسة القوية في المنتخب".

وعن علي معلول وفرجاني ساسي وفخر الدين بن يوسف الذين يلعبون في الأهلي والزمالك والإسماعيلي على التوالي قال: "معلول ظهير هداف ومن عناصر الأهلي الهامة".

وأتم "ساسي ركيزة في الزمالك ودينامو للفريق وفخر الدين بن يوسف لاعب سريع وقادر على صناعة الفارق في أي لحظة".

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