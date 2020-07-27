هدفان ولا أروع ينصران فولام على كارديف في ملحق الصعود الإنجليزي

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 23:33

كتب : FilGoal

فولام - كارديف

انتصر فريق فولام على مستضيفه كارديف سيتي بثنائية مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي المُلحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

فوز فولام جاء بأفضل طريقة ممكنة بهدفين ولا أروع في الشوط الثاني.

هدف أول عن طريق جوش أونوماه مع انطلاق الشوط الثاني بعدما توغل داخل منطقة جزاء كارديف ومر بطريقة رائعة من الدفاع قبل أن يسكنها بهدوء داخل الشباك.

أخبار متعلقة
أيو "الشرير والطيب" يخطف أسبقية صغيرة لـ سوانزي في ملحق الصعود بمشاركة حجازي.. وست بروميتش يفرط في نقطتين هامتين ضد فولام للتأهل إلى الدوري الإنجليزي رسميا - فولام يعلن إصابة 2 من لاعبيه بفيروس كورونا بانينكا روني تزين مباراته الـ 500 أمام فولام

وقبل نهاية المباراة بلحظات قليلة سدد نيكسنيس كيبانو ركلة حرة ولا أروع سكنت شباك كارديف وقربت فريق فولام من الوصول لنهائي الملحق.

سكوت باركر لاعب فولام السابق والمدرب الحالي للفريق اقترب بشدة من نهائي ملحق الصعود، ويستعد لمواجهة الإياب على ملعبه يوم الخميس المقبل.

الظهور الأخير لـ فولام في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018-19.

وكان سوانزي قد انتصر على برايتون بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الآخر من الملحق.

طالع أيضا

جديد موقف حمدي فتحي بعد إصابة كورونا

ضربة موجعة لـ سان جيرمان بسبب مبابي

صفقة جديدة على أعتاب تشيلسي

الأهلي يقترب من لاعب الترجي

أول تحرك من الشناوي بعد قرار عقوبته

فولام في إنجلترا كارديف
نرشح لكم
أخر الأخبار
كارتيرون: مضطرون لخوض مباريات الدوري ونسعى للتجهيز لإفريقيا.. ومرتضى يعقب 11 دقيقة | الدوري المصري
فايلر: مواجهة الأهلي والزمالك في نهائي إفريقيا ستفيد الكرة المصرية 21 دقيقة | الدوري المصري
حرس الحدود: سلبية عينات المسحة الأخيرة.. وطلائع الجيش اعتذر عن ودية الثلاثاء 25 دقيقة | الدوري المصري
هدفان ولا أروع ينصران فولام على كارديف في ملحق الصعود الإنجليزي 28 دقيقة | أوروبا
فايلر يتحدث عن مصير صالح مع الأهلي 30 دقيقة | الدوري المصري
فايلر: مواجهة الوداد ستكون صعبة للغاية.. وكنت أتمنى استئناف الدوري مبكرا 40 دقيقة | الدوري المصري
فايلر: النقطة السلبية في كرة القدم المصرية هي تحرك اللاعبين دون كرة 48 دقيقة | الدوري المصري
المشرف العام بالمقاولون: إيجابية عينة لاعب بـ كورونا.. غرامة مالية على أي مصاب بالفيروس 53 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يوضح لـ في الجول حقيقة تراجع فتحي عن اتفاقه مع بيراميدز.. وموقف تريبيل وموليكا 2 اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى 3 رسميا - الدوري يعود بلقاء الزمالك والمصري.. والقمة في 22 أغسطس 4 إبراهيم حسن يوجه رسالة لـ فاروق جعفر بعد تصريحات "مجاملة" مصر
قد ينال إعجابك