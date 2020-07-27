هدفان ولا أروع ينصران فولام على كارديف في ملحق الصعود الإنجليزي

انتصر فريق فولام على مستضيفه كارديف سيتي بثنائية مقابل لا شيء في ذهاب نصف نهائي المُلحق المؤهل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

فوز فولام جاء بأفضل طريقة ممكنة بهدفين ولا أروع في الشوط الثاني.

هدف أول عن طريق جوش أونوماه مع انطلاق الشوط الثاني بعدما توغل داخل منطقة جزاء كارديف ومر بطريقة رائعة من الدفاع قبل أن يسكنها بهدوء داخل الشباك.

وقبل نهاية المباراة بلحظات قليلة سدد نيكسنيس كيبانو ركلة حرة ولا أروع سكنت شباك كارديف وقربت فريق فولام من الوصول لنهائي الملحق.

سكوت باركر لاعب فولام السابق والمدرب الحالي للفريق اقترب بشدة من نهائي ملحق الصعود، ويستعد لمواجهة الإياب على ملعبه يوم الخميس المقبل.

الظهور الأخير لـ فولام في الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2018-19.

وكان سوانزي قد انتصر على برايتون بهدف مقابل لا شيء في اللقاء الآخر من الملحق.

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