حالة وحيدة تجعل 8 أندية إنجليزية تشارك في البطولتين الأوروبيتين الموسم المقبل

قد نشهد الموسم المقبل حالة استثنائية من الأندية الإنجليزية بمشاركة ثماني أندية في المسابقات الأوروبية بشقيها دوري الأبطال والدوري الأوروبي.

نشرت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية تقريرا عن كيف يمكن لإنجلترا أن تتواجد أوروبيا الموسم المقبل بأكبر عدد ممكن من الأندية.

ما نعرفه حتى الآن

تأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل كل من ليفربول ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

وتأهل للدوري الأوروبي كل من ليستر سيتي فيما تأهل توتنام للمرحلة الثانية من التصفيات للمسابقة بعدما فاز صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي بكأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة سابقا.

حسنا، ماذا سيحدث لو فاز سيتي أو تشيلسي الموسم الجاري بدوري أبطال أوروبا؟

إن حدث ذلك لن يكون هناك أي مقاعد إضافية للأندية الإنجليزية الموسم المقبل أوروبيا نظرا لتأهل الفريقين بالفعل لدوري الأبطال من الدوري.

الأمر ذاته ينطبق حال فوز مانشستر يونايتد بالدوري الأوروبي الموسم الحالي لأنه ضمن بالفعل مقعده في دوري أبطال أوروبا عن طريق بريميرليج.

ماذا لو فاز تشيلسي بكأس الاتحاد الإنجليزي؟

سيقدم تشيلسي حينها خدمة إلى غريمه اللندني توتنام بجعله يتأهل لدور المجموعات من الدوري الأوروبي مباشرة بدلا من خوض التصفيات.

والخدمة الإضافية لتشيلسي هي إهداء صاحب المركز السابع ولفرهامبتون مقعدا في تصفيات الدوري الأوروبي.

لكن ماذا لو فاز أرسنال بالكأس؟

سيتأهل أرسنال لدور المجموعات من الدوري الأوروبي رفقة ليستر سيتي، وسيتعين على توتنام بدء البطولة من مرحلة التصفيات.

فيما لن يشارك ولفرهامبتون في أي بطولة أوروبية الموسم المقبل.

حسنا، ماذا لو فاوز ولفرهامبتون بالدوري الأوروبي وتشيلسي بالكأس؟

سيتأهل ولفرهامبتون إلى دوري أبطال أوروبا من دور المجموعات وسيصبح عدد الأندية الإنجليزية الموسم المقبل في أوروبا سبعة.

لكن ماذا لو فاز ولفرهامبتون بالدوري الأوروبي وأرسنال بالكأس؟

تلك هي الحالة الوحيدة التي ستشهد تواجد ثمانية فرق إنجليزية أوروبيا الموسم المقبل.

كيف؟

سيتأهل ولفرهامبتون لدوري الأبطال مع ليفربول وسيتي ويونايتد وتشيلسي.

وسيتأهل ليستر وأرسنال لدور المجموعات من الدوري الأوروبي.

أما توتنام فسيخوض ملحق التصفيات للدوري الأوروبي.

وبالتالي يصبح عدد الأندية الإنجليزية أوروبيا الموسم المقبل ثمانية.

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