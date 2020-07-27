فيرجسون يعلن فوز كلوب بجائزة مدرب العام: سأسامحك لإيقاظي الثالثة فجرا لإخباري بفوزك بالدوري

أعلن السير أليكس فيرجسون المدير الفني التاريخي لمانشستر يونايتد فوز يورجن كلوب مدرب ليفربول بجائزة مدرب العام الممنوحة من قبل اتحاد المدربين في إنجلترا.

وقال فيرجسون في الفيديو المنشور: "يورجن كلوب، يورجن الرائع، نحن نتحدث عن ليدز يونايتد الذي قضى 16 عاما في الدرجات الأدنى ولكن ليفربول انتظر 30 عاما ليفربول اللقب، أمر لا يصدق".

وواصل "لقب مستحق تماما، والأداء الذي قدمه فريقك كان استثنائيا، شخصيتك تسري في كل مكان في النادي وكان أداء رائعا".

وأضاف ضاحكا "سأسامحك لإيقاظي في الثالثة والنصف فجرا لتخبرني بفوزك بلقب الدوري، شكرا لك، ولكن بكل تأكيد فاللقب مستحق، أحسنت".

ورد كلوب على رسالة فيرجسون قائلا: "أنا سعيد للغاية للفوز بتلك الجائزة إنه شيء جميل".

وواصل "أعرف من فاز بتلك الجائزة وكان هناك العديد من الأسماء الكبيرة ليس فقط في ليفربول مثل بيل شانكلي ولكن هناك بوب بيزلي وجو فاجان وكيني دالجليش".

وشدد كلوب "ولكن وجود اسم السير أليكس فيرجسون، أعلم أنه غير مناسب بما إني مدرب لليفربول ولكن أنا مُعجب به وأحبه كثيرا".

وتابع "كان أول مدرب بريطاني ألتقي به وتناولنا الإفطار سويا، لا أعتقد إنه يتذكر ولكنني أتذكر ذلك اليوم لأنه خلال تلك اللحظة شعرت إنني قابلت البابا، كان لقاء عظيما منذ اللحظة الأولى".

وأتم كلوب حديثه "لم أفكر يوما إنني سأحصل على تلك الجائزة ويتواجد اسمي عليها بجوار هؤلاء المدربين".

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