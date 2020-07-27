رسميا - برايتون يضم لالانا

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 21:24

كتب : FilGoal

لالانا - برايتون

أعلن نادي برايتون الإنجليزي تعاقده بشكل رسمي مع أدم لالانا في صفقة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع ليفربول.

الإنجليزي صاحب الـ 32 عاما وقع على عقود انضمامه لـ برايتون لمدة 3 سنوات، حسبما أعلن النادي.

لاعب وسط ليفربول السابق سيرتدي القميص رقم 14 مع فريقه الجديد برايتون.

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ونجح برايتون في حسم سباق الحصول على لالانا على الرغم من منافسة ليستر سيتي وتوتنام.

لاعب الوسط الإنجليزي شارك في 178 مباراة خلال 6 سنوات في قلعة أنفيلد، ونجح في تسجيل 22 هدفا وصناعة مثلهم.

وحقق لالانا مع ليفربول لقب الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية.

ونجح فريق برايتون في ضمان البقاء في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، بعدما جمع 38 نقطة مع تبقي جولة أخيرة لن تُغير من واقع هروبه من الهبوط.

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