جوزيه: الأهلي كبير إفريقيا.. لن يقدر أي ناد في القارة على الفوز بعدد بطولاته

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 21:20

كتب : FilGoal

مران الأهلي الأربعاء 13 مارس

يرى مانويل جوزيه المدير الفني الأسبق للأهلي أن عملية تطوير قناة النادي الأحمر ستساعد في تحقيق نجاحات أكبر.

وقال جوزيه عبر قناة الأهلي: "أتمنى أن تساعد عملية تطوير قناة الأهلي في تحقيق النجاح بشكل أكبر للقناة والنادي وتزيد من رفع اسم الأهلي عاليا".

وعن مواجهة الأهلي ضد الوداد في نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا قال: "مباريات الأهلي ضد فرق شمال إفريقيا دائما ما تكون صعبة لذلك مواجهة الوداد لن تكون سهلة".

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وأضاف "لم أشاهد الأهلي مع مدربه الحالي كثيرا لأتوقع نتيجة المباراة ولكن الأهلي هو كبير قارة إفريقيا وهذا يمنحه الأفضلية أمام أي خصم".

وأتم تصريحاته "الأهلي أكبر ناد في إفريقيا وأكثر من فاز بالبطولات الإفريقية ولا يقدر أي ناد آخر على الفوز بهذا الكم الكبير من الألقاب الإفريقية التي فاز بها الأهلي".

وعاد إطلاق قناة الأهلي من جديد اليوم الإثنين بعد تطويرها، وبثت رسالة مسجلة لمحمود الخطيب رئيس النادي. (طالع التفاصيل)

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