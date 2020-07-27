الخطيب يوجه 4 رسائل في افتتاح تطوير قناة النادي.. الأهلي تاريخ ومبادئ وتطوير

وجه محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي 4 رسائل في افتتاح تطوير قناة النادي الأهلي.

وعاد إطلاق قناة الأهلي من جديد اليوم الإثنين بعد تطويرها، وبثت رسالة مسجلة لمحمود الخطيب رئيس النادي.

الأهلي نادي الوطنية

قال الخطيب في بداية حديثه: "الراحل عمر لطفي كان صاحب فكرة تأسيس النادي الأهلي من أجل جذب شباب وأهالي لتحدي الاحتلال الإنجليزي، لذلك الأهلي هو نادي الوطنية".

وأضاف "من منطلق الوطنيه، كل الدعم لمؤسسات الدولة في الفترة الحالية وعلى رأسهم سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والدعم للجيش والشرطة للتصدي للمخاطر والأهلي دائما درع وسيف للبلاد".

وتابع "شعار الأهلي فوق الجميع أطلقه الراحل صالح سليم، والأهلي منذ أول يوم أثبت لك فدائما ما يتصرف بقيمة الأهلي، ويبقى دائما الأهلي فوق جميع أبناءه ليعلي قيمة النادي فوق مصلحته الشخصية".

تاريخ ومبادئ وتطوير

وأطلق الخطيب شعار يسعى أن يكون نهج الأهلي خلال الفترة المقبلة وهو تاريخ ومبادئ وتطوير.

وكشف الخطيب "الأهلي تاريخ ومبادئ وتطوير، هذا نهج نريد السير عليه".

وأوضح "فكل أهلاوي يفخر بتاريخ ناديه، وكل ما سيحدث خلال الفترة المقبلة سيصبح تاريخا يضاف للأهلي في المستقبل".

وأضاف "أما المبادئ فهي كلمة قد لا يعرفها البعض ولكن لا يمكن التخلي عنها حتى لو كانت على حساب أحد أعضاء مجلس الإدارة أو اللاعبين أو المؤسسين".

وتابع "التطوير ليس في المنشآت فقط ولكن في الفكر لمواكبة العصر الذي نعيشه حتى يستمر الأهلي دائما في كافة المجالات".

وشدد "تطويرنا في القناة لن يتوقف وسيستمر لأن قيمة الأهلي كبيرة وباستمرار الأهلي مستقبلا".

حلم القناة بدأ من 2004

وكشف الخطيب في حديثه "بدأت قناة الأهلي كفكرة من 2004 ليصبح أول ناد عربي وإفريقي يملك قناة فضائية باسمه".

وأضاف "لذلك أريد التوجه بالشكر لحسن حمدي رئيس النادي السابق ومجلس إدارته".

وتابع "تطورت الفكرة على السنوات حتى تنفيذها عام 2007 -2008 وهنا أتوجه بالشكر للشيخ صالح كامل على دعم تلك الفكرة".

وأوضح "بعد ذلك تم تأسيس شركة الأهلي للإنتاج الإعلامي حتى يملك قناته".

وكشف الخطيب "الأهلي لا يتحمل جنيها واحدا في الصرف على القناة، ويحصل على مبلغ قطعي سنويا كان 8 ملايين جنيه وحاليا وصل إلى 20 مليون من الشركة التي تدير القناة حاليا سواء كانت تربح أو لا وهنا قيمة النادي الأهلي".

رسالة للشركة التي تدير القناة

وأخيرا وجه الخطيب رسالة للشركة التي تدير القناة قائلا: "شركة لايف دخلت في تحد كبير وقامت بجهد رائع لتطوير القناة وأشكرهم بسبب ذلك الجهد ولإخلاصهم في العمل، وهذا ليس أخر التطوير".

وشدد "شركة لايف التي تدير القناة عليها مسؤولية كبيرة تجاه مصر والنادي الأهلي، نحن نخاطب الجميع ويجب أن يكون الانتقاد بموضوعية وعدم الخروج عن النص فذلك مرفوض تماما".

وأتم تصريحاته "أختم كلامي لجماهير وأعضاء الأهلي، أنتم الأساس والملاك للنادي وبكم الأهلي دائما في المقدمة إن شاء الله".

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