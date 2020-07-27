أرقام وإحصائيات من موسم الدوري الإنجليزي.. الأكبر سنا وصلاح وأشياء تحدث لأول مرة

انتهى موسم هو الأطول في تاريخ الدوري الإنجليزي "بريميرليج" رسميا الأحد 26 يوليو بعدما توقف لما يقرب من 3 أشهر جراء تفشي فيروس كورونا.

توج ليفربول باللقب، وتأهل معه لدوري أبطال أوروبا كل من مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد وتشيلسي.

فيما تأهل للدوري الأوروبي كل من ليستر سيتي وإلى تصفيات البطولة توتنام.

ونشرت شبكة "بي تي سبورت" الإنجليزية عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" العديد من الأرقام والإحصائيات لموسم الدوري الإنجليزي 2019-2020.

** جيمي فادري مهاجم ليستر سيتي أكبر لاعب يتوج بجائزة الهداف إذ أنه يبلغ من العمر 33 عاما.

وكسر فاردي رقم ديديه دروجبا في موسم 2009-2010 الذي ظفر بالجائزة بعمر الـ32.

** حارس ليفربول أليسون بيكر صنع هدفا وحيدا طوال الموسم مثلما صنع رحيم سترلينج لاعب مانشستر سيتي.

** لم يسجل أي لاعب إنجليزي هدفا لولفرهامبتون خلال الموسم وهذه خامس مرة تحدث في تاريخ بريميرليج بعد كل من ستوك سيتي 2015-2016 وأرسنال 2006-2007 وفولام موسمي 2005-2006 و2001-2002.

** أصبح ماسون جرينوود أول لاعب إنجليزي يسجل 10 أهداف أو أكثر منذ واين روني في موسم 2004-2005.

**استطاع كيفن دي بروين معادلة رقم تيري هنري التاريخي في صناعة 20 هدفا في موسم واحد.

وكتب دي بروين تاريخا جديدا إذ أنه أصبح أكثر لاعب خلق فرصا من اللعب المفتوح بـ104 فرصة مقابل 98 لمواطنه ولاعب تشيلسي السابق إدين هازارد بـ98 فرصة.

** ساهم برونو فيرنانديز في أهداف بعد استئناف النشاط أكثر من أي لاعب بعدما سجل 8 أهداف وصنع .

** منذ هزيمة ساوثامبتون من ليستر سيتي 9-0 حصد الفريق الملقب بالقديسين 44 نقطة أكثر من الثعالب بنقطتين.

المثير أن فارق الأهداف في نهاية الموسم لساوثامبتون كان -9.

** للمرة الأولى في مسيرته التدريبية الممتدة لـ25 عاما ينهي كارلو أنشيلوتي أي دوري أقل من المركز العاشر إذ أن إيفرتون احتل المركز الـ12.

** فيرجيل فان دايك هو خامس لاعب يشارك في كل مباريات الدوري الإنجليزي ويظفر باللقب بعد سيزار أزبليكويتا مع تشيلسي في 2016-2017، وويس مورجان مع ليستر سيتي في 2015-2016 وجون تيري مع تشيلسي في 2014-2015 وجاري باليستر مع مانشستر يونايتد في 1992-1993.

** مانشستر يونايتد سجل 14 هدفا من ركلة جزاء وهو رقم قياسي لأي فريق.

** أكثر ثنائي تعاون في صناعة وتسجيل الأهداف كان آداما تراوري وراؤول خيمينيز بـ7 أهداف.

** سجل مانشستر سيتي 4 أهداف أو أكثر في 11 مباراة خلال الموسم الجاري.

** لأول مرة في تاريخ بريميرليخ يكون أول 3 في ترتيب الهدافين من خارج أندية المربع الذهبي.

جيمي فاردي وليستر أنهى الموسم خامسا، بيير إيمريك أوباميانج وأرسنال أنهى الموسم ثامنا، وداني إنجز وساوثامبتون أنهى الموسم في المركز الـ11.

** عادل ليفربول رقم مانشستر سيتي في أكبر عدد من المرات في تحقيق الفوز في الموسم الواحد بـ32 انتصارا.

** تسبب ديفيد لويز في احتساب 5 ركلات جزاء ضد أرسنال وهو أكثر لاعب يقوم بذلك خلال موسم واحد في تاريخ بريميرليج.

** آداما تراوري راوغ منافسه 183 مرة ليتخطى رقم هازارد صاحب الـ180 مراوغة.

** منذ استحداث جائزة صانع الأهداف فاز بها لاعبين من بلجيكا فقط هم دي بروين ثم هازارد ثم دي بروين مجددا.

** مانشستر يونايتد حقق نفس نقاط الموسم الماضي وسجل هدفا زيادة لكنه أنهى الموسم في المركز الثالث بدلا من السادس.

66 نقطة في كل موسم و65 هدفا الموسم الماضي مقابل 66 الموسم الجاري.

** خلق نيكولاس بيبي 46 فرصة لأرسنال في الدوري أكثر من أي لاعب آخر مقارنة بـ39 فرصة لمسعود أوزيل.

ولكن أوزيل لم يشارك في أي مباراة منذ 11 مباراة ماضية وبالتحديد منذ السابع من شهر مارس الماضي.

** فقط ثلاثة لاعبين سجلوا 10 أهداف وصنعوا مثلهم أو أكثر خلال الموسم هم:

محمد صلاح سجل 19 وصنع 10، دي بروين سجل 13 وصنع 20، سون هيونج مين سجل 11 وصنع 10.

** حصد شيفيلد يونايتد 54 نقطة وأنهى الموسم تاسعا وهذا أفضل إنجاز قي تاريخ الفريق في بريميرليج.

** أول موسم لفرانك لامبارد في تدريب تشيلسي انتهى بنفس أرقامه في أول موسم له مع دربي كاونتي.

سجل 69 هدفا واستقبل فريقه 54.

** منذ مشاركة برونو فيرنانديز مع مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، فاز الشياطين الحُمر بنقاط أكثر من أي فريق آخر بواقع 32 نقطة.

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