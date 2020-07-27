تقرير: حارس شيفيلد يريد عدة ضمانات قبل العودة إلى يونايتد

لا يريد دين هندرسون حارس مرمى شيفيلد يونايتد العودة إلى ناديه مانشستر يونايتد إلا بعد التأكد من عدة أمور خاصة بمشاركاته في المباريات.

دين هندرسون النادي : شيفيلد يونايتد مانشستر يونايتد

وذكرت صحيفة "مانشستر إيفينيج نيوز" أن إدارة الشياطين الحمر ترغب في الحفاظ على الحارس دين هندرسون وعدم بيعه بشكل نهائي.

ولكن أولي جونار سولشاير المدير الفني للفريق الأحمر لم يتخذ حتى الآن قرارا بشأن هندرسون سواء بعودة للفريق أو بتجديد إعارته.

لذلك يريد هندرسون التأكد من أنه سيشارك أساسيا مع مانشستر يونايتد إذا عاد للفريق مرة أخرى، ولكن في ظل وجود دافيد دي خيا سيكون هذا الأمر صعبا للغاية.

ولا يجد هندرسون أي أزمة في تجديد إعارته مع شيفيلد يونايتد أو الانتقال لناد آخر على سبيل الإعارة في الموسم المقبل.

ويراقب تشيلسي وضع الحارس من بعيد تمهيدا للتعاقد معه إذا قرر مانشستر يونايتد بيعه، وذلك بسبب رغبة فرانك لامبارد في التعاقد مع حارس مرمى مميز بدلا من كيبا أريزابالاجا الذي ظهر بمستوى متواضع مع البلوز هذا الموسم.

دين هندرسون البالغ من العمر 23 عام قدم مستوى مميز للغاية مع شيفيلد في أول موسم للفريق في الدوري الإنجليزي، وقاده لاحتلال المركز التاسع.

ويتبقى في تعاقد هندرسون مع مانشستر يونايتد 3 مواسم مقبلة.

طالع أيضا

جديد موقف حمدي فتحي بعد إصابة كورونا

ضربة موجعة لـ سان جيرمان بسبب مبابي

صفقة جديدة على أعتاب تشيلسي

الأهلي يقترب من لاعب الترجي

أول تحرك من الشناوي بعد قرار عقوبته