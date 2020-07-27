تليجراف: صفقة بيع نيوكاسل للمستثمرين السعوديين وصلت إلى طريق مسدود

وصلت صفقة بيع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي لمجموعة المستثمرين السعوديين إلى طريق مسدود.

وذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن الصفقة وصلت إلى طريق مسدود بسبب مخاوف هيكل الملكية الجديد والذي سيكون له الكلمة الأخيرة بشأن صناعة القرار لأندية الدوري الإنجليزي.

ووافق مايك أشلي مالك نادي نيوكاسل يونايتد على بيع النادي إلى مجموعة المستثمرين السعوديين في أبريل الماضي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

إلا أن مجموعة قنوات بي إن سبورتس المالكة لحقوق بث مباريات الدوري الإنجليزي في الوطن العربي والشرق الأوسط رفضت الصفقة وضغطت بقوة لعدم إتمامها.

وذكرت صحيفة "ديلي ميل" الإنجليزية قبل أيام أن عملية البيع أصبحت أكثر تعقيدا الآن بعد إيقاف تراخيص القناة القطرية في السعودية، وذلك بسبب عدم قدرة الجماهير مشاهدة مباريات الدوري الإنجليزي الأقوى في العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإعلان عن بيع نيوكاسل لمجموعة المستثمرين السعوديين كان قريبا للغاية مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

إلا أن إيقاف تراخيص بي إن في السعودية جعل الصفقة تتأجل.

وتحاول مجموعة المستثمرين السعوديين إيجاد الحل لإتمام عملية شراء نادي نيوكاسل بسبب رفض قنوات بي إن سبورت إتمام هذه الصفقة.

وتعارض قنوات بي إن سبورتس فكرة بيع نادي نيوكاسل يونايتد لمجموعة المستثمرين السعوديين بسبب أزمة بث مباريات الدوريات الأوروبية والبطولات العالمية في السعودية بشكل غير قانوني.

وضغطت قنوات بي إن على رابطة أندية الدوري الإنجليزي لإيقاف إتمام صفقة بيع نيوكاسل لمجموعة المستثمرين السعوديين. لأنها ترى أن بيع النادي سيكلفهم خسائر مادية كبيرة في حال بث مبارياته بطريقة غير قانونيه في السعودية.

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