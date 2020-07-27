تقرير يوناني: أوليمبياكوس يضع أزارو كخطة (ب) في حالة فشل ضم كوكا نهائيا

وضع نادي أوليمبياكوس اليوناني، وليد أزارو مهاجم الأهلي، كخطة (ب) للفريق في سوق الانتقالات الصيفية هذا الموسم، وفقا لتقرير يوناني.

وكشفت شبكة sdna اليونانية في تقرير حصري لها وجود اسم وليد أزارو كخطة ثانية لـ أوليمبياكوس لتدعيم خط هجوم الفريق، في حالة فشل التعاقد مع أحمد حسن "كوكا" بشكل نهائي.

كوكا يلعب في صفوف أوليمبياكوس على سبيل الإعارة من سبورتينغ براجا البرتغالي، ويسعى النادي اليوناني لضم اللاعب بشكل نهائي أو استعارته لموسم جديد، وفقا للشبكة اليوناني.

الأزمة هنا تكمن في رغبة براجا في الحصول على 2 مليون يورو ونصف المليون من أجل الاستغناء عن كوكا بشكل نهائي، وهو المبلغ الذي لا يريد النادي اليوناني دفعه، وفقا لـ sdna.

وبدأ أوليمبياكوس بالفعل في تحديد الخطط البديلة له في سوق الانتقالات. خطط من ضمنها وليد أزارو مهاجم الأهلي.

ولم يتحرك النادي اليوناني حتى الآن بشكل رسمي، وفقا للتقرير اليوناني، للتفاوض مع الأهلي بخصوص أزارو، في انتظار معرفة مصير كوكا الهدف الأول بالنسبة لمدرب أوليمبياكوس.

أزارو مُنع بشكل رسمي من اللعب مجددا في الدوري السعودي، وذلك بعد قراره بعدم الاستمرار مع فريق الاتفاق. (طالع التفاصيل).

ويتبقى للمهاجم المغربي صاحب الـ 25 عاما مدة موسم في عقده مع الأهلي.

ولعب أزارو 7 مباريات بقميص الاتفاق السعودي ونجح في تسجيل 3 أهداف.

مع الأهلي، شارك أزارو في 89 مباراة ونجح في تسجيل 41 هدفا وصناعة 16.

وحقق أزارو لقب الدوري المصري مع الأهلي مرتين، ولقب السوبر مرة، إلى جانب حصده لقب هداف الدوري موسم 2017-18.

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