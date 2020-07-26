اسمه في القائمة السوداء.. منع أزارو من اللعب في السعودية مرة أخرى

وضع الاتحاد السعودي لكرة القدم اسم المهاجم المغربي وليد أزارو على القائمة السوداء للاعبين في الدوري السعودي.

ومنع الاتحاد السعودي أي ناد من أندية الدوري التعاقد مع وليد أزارو بداية من الموسم المقبل 2020/2021 وما يليه من موسم مقبلة وذلك بسبب أزمته مع نادي الاتفاق.

وأكد الاتحاد السعودي في بيان رسمي أنه تلقى خطابا من نادي الاتفاق يعلمه خلاله بأن أزارو رفض تجديد تعاقده مع النادي لاستكمال الموسم الحالي بعد فترة من التوقف.

لذلك قرر الاتحاد السعودي منع أزارو من اللعب مرة أخرى لأي من الأندية السعودية.

وانضم أزارو على سبيل الإعارة لصفوف الاتفاق في يناير الماضي قادما من الأهلي.

وأكد وليد أزارو أنه رفض تجديد تعاقده مع الاتفاق بسبب طلب الاتفاق منه تخفيض راتبه خلال فترة توقف نشاط كرة القدم بسبب تفشي فيروس كورونا.

وينتظر أزارو حاليا تحديد الأهلي لموقفه وطلبه لكي يعود إلى مصر ويلتزم في التدريبات، إذ يتبقى له موسم في عقده مع الأهلي.

في الوقت نفسه، يمتلك أزارو العديد من العروض الأوروبية والخليجية، ويحق له التوقيع مع أي نادٍ في يناير المقبل.

لكن اللاعب ملتزم تماما بإكمال عقده مع الأهلي، ولا يمانع في أي مفاوضات أخرى مع القلعة الحمراء في أي اتجاه كانت.

أزارو (25 عاما) انضم معارا من الأهلي إلى الاتفاق في يناير الماضي لمدة 6 أشهر، وسجل معه 3 أهداف في 7 مباريات.

وعلم FilGoal.com أن ريني فاير المدير الفني للأهلي لا يريد التسرع في اتخاذ قرارا بشأن وليد أزارو وذلك بسبب عدم قدرته على المشاركة فيما تبقى من الموسم مع الأهلي. (طالع التفاصيل)

يأتي هذا في الوقت الذي بدأت فيه لجنة التخطيط في الأهلي دراسة موقف أزارو وإمكانية تجديد تعاقده الذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل، ومن ثم يحق له التوقيع لأي ناد بعد 6 شهور.

وذلك سواء كان سيستمر أزارو مع الأهلي أو سيخرج للإعارة مرة أخرى.

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