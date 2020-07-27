قرار من الدوري الإنجليزي بشأن موعد بدء الموسم للأندية التي تخوض مسابقات أوروبية

قررت رابطة الدوري الإنجليزي "بريميرليج" إعطاء الفرق التي تخوض مسابقات أوروبية شهرا للراحة السلبية قبل انطلاق مبارياتهم في الموسم الجديد.

وتم الإعلان رسميا قبل عدة أيام عن انطلاق الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي في الـ12 من شهر سبتمبر المقبل.

وأوضحت شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية في تقرير لها أن أي فريق يستمر في المسابقات الأوروبية سيحصل على ما يقرب 30 يوما راحة سلبية من اليوم التالي لمباراته الأخيرة على المستوى القاري.

ويشارك كل من مانشستر سيتي وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا، ومانشستر يونايتد وولفرهامبتون في الدوري الأوروبي.

ويقام نهائي الدوري الأوروبي في الـ21 من شهر أغسطس المقبل، فيما يقام نهائي الأبطال بعده بيومين.

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