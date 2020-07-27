ذا أثليتك: دعوى قضائية من اللاعبين ضد استخدام بيانات تحليل الأداء دون إذنهم

يستعد مئات اللاعبين من الدوري الإنجليزي الممتاز والرابطة الإنجليزية لكرة القدم والدوري الوطني الإنجليزي والدوري الإسكتلندي لرفع دعوى قضائية ضد استخدام بيانات أدائهم في الملعب وتعقبها. وذلك وفقا لتقرير نشره موقع "ذا أثليتك".

وقال التقرير إنه في حالة نجاح الدعوى القضائية، فإن اللاعبين سيربحون مئات الملايين.

وأشار التقرير إلى أن 400 لاعب من السابقين والحاليين على الأقل قد وقعوا حاليا عريضة دعوى لمقاضاة شركات الألعاب والمراهنات ومراجعة وتقييد البيانات التي تستخدم إحصائياتهم الشخصية دون موافقتهم أو دفع تعويضات.

ويهدف اللاعبون إلى استعادة ما وصفه التقرير بـ"عائد الدخل المفقود" بأثر رجعي لـ6 أعوام، وفقا للإطار الزمني لمثل تلك الدعاوى في القانون البريطاني، لكي يؤمنوا من خلالها تعويضات مالية من آلاف الجنيهات الإسترليني للفرد، بناء على مستوى اللاعب وكمية البيانات التي كُشفت له.

ولا تستهدف الدعوى الأندية حتى وإن كانت سلمت بيانات لاعبيها، لكن النية هي لتثقيف وتعريف الأندية بأفضل طريقة للتعامل مع الأمر في المستقبل، عوضا عن مقاضاة أنديتهم.

ويتزعم الحركة القضائية، أو كما وصفها التقرير بـ"مشروع الكارت الأحمر"، راسل سلايد المدرب الإنجليزي الذي درب أندية كارديف ولايتون أورينت وبرايتون وكوفنتري سيتي وغيرها، وتقود الدعوى القضائية شركة Freeths للمحاماة.

ويزعم أصحاب الدعوى أن استخدام الإحصائيات يتم بطريقة غير قانونية ويتوقعون انضمام غالبية اللاعبين الرجال والنساء في بريطانيا لهم، وطموحهم تحقيق تسوية أولية في عام 2021.

وأشار التقرير إلى أن القضية ستنتهي فور معرفة من يمتلك البيانات، ويؤكد أصحاب الدعوى القضائية أن الأفراد وليس الشركات هم من يمتلكونها، وأن الشركات تحقق ربحا كنتيجة لاستخدام البيانات دون موافقتهم.

وألمح التقرير إلى أنه لا يوجد ما يدعو إلى أن اللاعبين ليسوا سعداء بمشاركة إحصائياتهم ونشرها بطريقة قانونية، لكن ما أثار حفيظتهم هو أنه لم يستشرهم أحد أو يحصل على إذنهم بالقانون أو يعرض تعويضا لاستخدامها.

وقد يفترض البعض أن إحصائيات اللاعبين قد تكون جزء من حقوق استخدام الصورة، لكن أصحاب الدعوى يوضحون أن الأمر ليس كذلك، ويبدون ثقتهم أن الدعوى القضائية ستنجح، خاصة في العصر الجديد للخصوصية والقوانين الجديدة الخاصة باستخدام البيانات الشخصية.

وكانت اتفاقيات حقوق استخدام صورة اللاعبين قد بدأت في عالم كرة القدم منذ التسعينيات، لكن معظم العقود لا تذكر قط استخدام بيانات أداء اللاعبين وتعقبها.

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