تعرف على وضع صلاح بين أقرانه في نهاية موسم الدوري الإنجليزي

أثبت الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول باستمرار أنه أحد أهم أسباب تتويج فريقه بلقب الدوري الإنجليزي، والأرقام توضح ذلك.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي وسط أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي بعد نهاية الموسم.

أكثر من سجل

1- جيمي فاردي (23 هدفا)

2- بيير إيمريك أوباميانج (22 هدفا)

2- داني إنجز (22 هدفا)

4- رحيم ستيرلنج (20 هدفا)

5- محمد صلاح (19 هدفا)

أكثر من صنع الأهداف

1- كيفن دي بروين (20 هدفا)

2- ترينت ألكسندر-أرنولد (13 هدفا)

3- أندي روبرتسون (12 هدفا)

4- محمد صلاح (10 أهداف)

أكثر من سدد على المرمى

1- محمد صلاح (59 تسديدة)

2- جابريل جيسوس (48 تسديدة)

3- راؤول خيمينيز (44 تسديدة)

3- ماركوس راشفورد (44 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- محمد صلاح (132 تسديدة)

2- راؤول خيمينيز (118 تسديدة)

3- جابريل جيسوس (101 تسديدة)

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

- هناك 15 لاعبا شاركوا في كامل دقائق مباريات فرقهم بكل الجولات.

60- صلاح لعب 2884 دقيقة.

ودافع صلاح بقوة عن جائزة الحذاء الذهبي لهداف الدوري الإنجليزي التي حققها في الموسمين الأخيرين.

ففي موسمه الأول مع ليفربول حصد لاعب المقاولون العرب السابق الجائزة برصيد 32 هدفا، بفارق هدفين عن هاري كين مهاجم توتنام.

أما في الموسم الماضي فتقاسم صلاح الجائزة مع زميله ساديو ماني وبيير إيمريك أوباميانج مهاجم أرسنال، برصيد 22 هدفا.

لاعب روما السابق زين مواسمه الثلاثة مع ليفربول بتاج الدوري الإنجليزي الذي عاد لخزائن ليفربول بعد 30 عاما من الغياب.

وذلك بعد التتويج بدوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية عام 2019.

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