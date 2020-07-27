كالتشيو ميركاتو: رمضان صبحي على رادار أودينيزي

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 12:03

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - ريني فايلر

كشف تقرير إيطالي أن رمضان صبحي جناح الأهلي المعار له من هدرسفيلد الإنجليزي، على رادار أودينيزي الإيطالي.

وقالت شبكة "كالتشيو ميركاتو"، إنه برغم عدم تقديم النادي الإيطالي صاحب المركز الـ13، لعرض رسمي حتى الآن لضم رمضان من هدرسفيلد، إلا أن أودينيزي يدرس التحرك لضم صاحب الـ23 عاما في الأيام المقبلة.

وأضاف التقرير أن هدرسفيلد يرحب فقط ببيع رمضان صبحي وليس إعارته، ووضع سعرا يصل إلى 7 مليون يورو، لكنه قد يقبل بالعروض الأقل.

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وأوضح التقرير أن النادي الإنجليزي في انتظار تحركات الأهلي لضم رمضان بشكل نهائي، قبل أن يظهر أودينيزي ضمن قائمة الراغبين في ضم رمضان بحسب التقرير.

وفي وقت سابق، وعلم FilGoal.com أن الأهلي بدأ في التفاوض مع هدرسفيلد بشكل رسمي لضم رمضان صبحي نهائيا هذا الصيف، وهي المفاوضات المستمرة في الوقت الحالي.

وتنتهي إعارة رمضان صبحي من هدرسفيلد إلى الأهلي، مع نهاية الموسم الحالي.

رمضان صبحي صاحب الـ 23 عاما شارك في 9 مباريات مع الأهلي هذا الموسم، ونجح في تسجيل 5 أهداف والصناعة مرة.

في الدوري الإنجليزي مع هدرسفيلد الذي انضم له من ستوك سيتي في 2018، ظهر رمضان صبحي في 4 مباريات ولم يسجل أو يصنع.

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