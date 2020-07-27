عمرو جمال يعلن عبر في الجول سلبية مسحته الطبية

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 10:53

كتب : أحمد الخولي

الأهلي - المقاصة - عمرو جمال

أعلن عمرو جمال لاعب طلائع الجيش المعار من الأهلي سلبية مسحتين طبيتين خضع لهما للتأكد من سلامته من فيروس كورونا.

عمرو جمال

النادي : طلائع الجيش

طلائع الجيش

وأوضح المهاجم البالغ عمره 28 عاما لـFilGoal.com خضوعه لمسحة طبية يوم الثلاثاء الماضي وأخرى منذ أيام قليلة، وجاءت نتيجة المسحتين سلبية.

وأصيب اللاعب الأسبق لبيدفيست الجنوب إفريقي بفيروس كورونا في وقت سابق.

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ويلعب جمال معارا من الأهلي إلى طلائع الجيش حتى نهاية الموسم المقبل.

وشارك جمال في 13 مباراة بالموسم الحالي وسجل هدفين وأرسل تمريرة حاسمة.

ويستأنف طلائع الجيش مبارياته في الدوري المصري الممتاز بمواجهة مضيفه بيراميدز في 16 أغسطس المقبل.

ثم يواجه طنطا وسموحة.

عمرو جمال طلائع الجيش
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