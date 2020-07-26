حكاية أسامة فيصل - صاحب "الرأس الذهبية" الذي خطف أنظار مدربه بعد 10 دقائق لأنه "مستقبل الزمالك"

لم يحتج أكثر من 20 دقيقة فقط ليخطف أنظار كل من شاهد المباراة. لفت أنظارهم بفضل الأداء غير المتوقع وتسجيل "هاتريك" ولكن ذلك لم يكن بالمفاجأة بالنسبة لمكتشفه، فهو يعلم جيدا قدراته. هنا نتحدث عن أسامة فيصل مهاجم الزمالك.

أسامة فيصل النادي : الزمالك الزمالك

أسامة فيصل أحمد ناشئ الزمالك سجل ثلاثية ليقود فريقه للانتصار وديا على وادي دجلة. (طالع التفاصيل)

المهاجم الشاب مواليد 2001 من محافظة دمياط وبدأ مشواره مع القلعة البيضاء منذ 6 سنوات، وتحديدا بفضل اختيار أحمد عبد المقصود له.

فيصل جاء للمشاركة في اختبارات نادي الزمالك، ولم يستمر لأكثر من 10 دقائق فقط، فما السبب؟ هذا ما يحكي عنه أحمد عبد المقصود.

أحمد عبد المقصود نجم الزمالك السابق ومدرب فريق 2001 هو من اكتشف أسامة فيصل، ويحكي لـ FilGoal.com قائلا: "عندما شاهدته في الاختبارات، بعد 10 دقائق فقط أخبرت الجميع بأنه سيكون مهاجم الزمالك القادم".

وأضاف "أسامة فيصل هو مستقبل الزمالك".

وتابع "ذهبت بعد 10 دقائق فقط من مشاهدة أسامة فيصل، لـ سامي الشيشيني مدير قطاع الناشئين وقتها، وطلبت منه القدوم لرؤية موهبة أسامة، وبالفعل جاء ووقف بجانبي وشاهدنا سويا اللاعب وصدق الشيشيني على كلامي، وقام بتوقيع عقود اللاعب".

وأكمل حديثه قائلا: "بعد انضمام أسامة فيصل للزمالك بشهرين، ذهب معي لبطولة دولية في الإمارات، وسجل لأول مرة في مرمى الجزيرة الإماراتي".

ما هي مميزات اللاعب؟ يُعدد مكتشفه لـ FilGoal.com قائلا: "هو مهاجم من طراز فريد لديه إمكانيات فنية على أعلى مستوى. صاحب رأس ذهبية ويجيد التسديد واستخلاص الكرة وإنهاء الهجمة بشكل مثالي. هو مهاجم متكامل".

ويرى عبد المقصود "أسامة فيصل مع حسام أشرف ومصطفى محمد هم مستقبل الزمالك لمدة 10 سنوات مقبلة. هم أفضل من التعاقد مع أي مهاجم أجنبي".

هاتريييييك لناشيء الزمالك أسامة فيصل في شباك وادي دجلة ⚽️⚽️⚽️ الزمالك 4 : 0 وادي دجلة #ONTIME_sports pic.twitter.com/x8D49gYFON — OnTime Sports (@ONsportEg) July 26, 2020

صاحب الـ 19 عاما لعب من قبل مع الفريق الأول في الزمالك، بعدما قام المدرب ميتشو بتصعيده لأول مرة.

ولعب فيصل مباراتين وديتين مع ميتشو، مرة أمام جنوب إفريقيا وأخرى أمام المنيا ونجح في التسجيل مرة.

أمير عبد العزيز المدرب العام لـ الزمالك تحدث في وقت سابق مع FilGoal.com عن أسامة فيصل، وقت توليه مسؤولية المدير الفني لفريق 2001.

وقال أمير: "فيصل مهاجم متميز وهو مستقبل الزمالك. يتمتع بإمكانيات المهاجم المتكامل بداية من استخلاص الكرة والاستلام واللمسة الأخيرة".

وأشار "أسامة فيصل صاحب شخصية قوية ولا يخاف ويمتلك بنية جسدية مميزة".

وأتم "خامة تستحق الانتظار. المستقبل سيكون له".

في دقيقتين أسامة فيصل يسجل هدفين للزمالك 🔥⚽️ يبدو انها ليلة الناشئ أسامة الزمالك 3 : 0 وادي دجلة #ONTIME_sports pic.twitter.com/LL9HjA3lvl — OnTime Sports (@ONsportEg) July 26, 2020

وسبق لـ أسامة فيصل اللعب بقميص منتخب مصر للناشئين، وقتها شارك مع المنتخب في بطولة العرب وسجل 6 أهداف.

ناشئ الزمالك مثله الأعلى محليا، عبد الحليم علي، نجم الزمالك، وعلى المستوى الدولي مثله الأعلى هو لويس سواريز نجم برشلونة، حسبما كشف اللاعب في وقت سابق.

وقال اللاعب في تصريحات سابقة للموقع الرسمي لـ الزمالك "هدفي بكل تأكيد هو المشاركة مع الفريق الأول في الزمالك وتحقيق البطولات".

"أريد اللعب في الدوري وإفريقيا وتحقيق البطولات وتمثيل منتخب مصر".





































































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