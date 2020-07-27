ذا أثلتيك: ليستر يقطع الطريق على يونايتد ويُجدد لـ ماديسون

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 18:08

كتب : FilGoal

ماديسون - ليستر سيتي

قطع نادي ليستر سيتي الإنجليزي الطريق على مانشستر يونايتد والعديد من الفرق الأوروبية، واقترب بشدة من إعلان تجديد عقد لاعبه جيمس ماديسون.

شبكة ذا أثلتيك الموثوقة كشفت في تقرير حصري لها وصول ليستر سيتي لاتفاق نهائي مع ماديسون من أجل تجديد عقده، بعد فترة طويلة من المفاوضات.

الإنجليزي صاحب الـ 23 عاما سيوقع على عقد جديد مع ليستر لمدة 4 سنوات، وسيحصل على راتب أسبوعي بقيمة 110 ألف جنيه إسترليني، وفقا لـ ذا أثلتيك.

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ماديسون سجل 16 هدفا وصنع 10 أهداف خلال ظهوره في 76 بقميص ليستر سيتي منذ انضمامه للفريق قادما من نورويتش سيتي في 2018.

ليستر وقتها ظفر بخدمات ماديسون مقابل 20 مليون جنيه إسترليني فقط، رغم رغبة أكثر من فريق في التعاقد معه.

ولعب جيمس 38 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 9 أهداف وصناعة 3.

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