برونو فيرنانديز: لدينا الجودة اللازمة للفوز بالألقاب والبداية من الدوري الأوروبي

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 17:38

كتب : FilGoal

برونو فيرنانديز يحتفل بهدفه ضد برايتون

يؤمن برونو فيرنانديز لاعب خط وسط مانشستر يونايتد إن فريقه لديه الجودة اللازمة للمنافسة على البطولات والفوز بأكثر من لقب.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

مانشستر يونايتد

وضمن يونايتد تأهله لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل عقب فوزه على ليستر سيتي بهدفين دون رد أمس الأحد في ختام الدوري الإنجليزي واحتلاله المركز الثالث.

وقال برونو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية: "الآن تركيزنا كله منصب على الدوري الأوروبي والفوز باللقب".

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وواصل "لقد أتيت لمانشستر يونايتد للفوز بالألقاب، نريد خوض كل مباراة للفوز، إن فزنا بكل مبارياتنا في الدوري الأوروبي سنتوج باللقب".

ويواجه يونايتد منافسه لاسك النمساوي في الخامس من شهر أغسطس المقبل في ملعب أولد ترافورد في إياب دور الـ16 من المسابقة عقب اكتساحه ذهابا بخماسية دون رد.

وسيواجه يونايتد المنتصر من لقاء إسطنبول باشاك شهير وكوبنهاجن في ربع النهائي في الدورة المجمعة التي ستقام بداية من تلك المرحلة في ألمانيا ومن لقاء واحد بدلا من الذهاب والإياب.

وواصل اللاعب البرتغالي حديثه "نحن لسنا سعداء كفاية لأننا نعلم تاريخ هذا النادي وهؤلاء اللاعبين يستطيعون تقديم أكثر من ذلك له".

وأردف "أعتقد أن لدينا الجودة اللازمة للمنافسة على بعض الألقاب أكثر من لقب واحد، ونحتاج للفوز ببعض البطولات وسنكون سعداء حينها".

ومنذ انضمام برونو ليونايتد في شهر يناير الماضي سجل اللاعب البرتغالي 10 أهداف في كل البطولات.

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