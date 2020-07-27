تحديد 8 أغسطس لاستئناف المسابقات في جنوب إفريقيا

الإثنين، 27 يوليه 2020 - 17:27

كتب : محمد عبد العظيم

الأهلي - صن داونز

حددت رابطة الدوري الجنوب إفريقي يوم 8 أغسطس لاستئناف المسابقات المحلية بعد توقفها في مارس الماضي بسبب تفشي فيروس كورونا.

وتقرر أن تكون البداية باستئناف مباريات كأس نيد بنك ويعقبها استكمال مباريات الدوري.

وأعلن إيرفين خوذا رئيس رابطة الدوري في مؤتمر صحفي آلية عودة المسابقات إذ تقام جميع المباريات في مقاطعة جوتنج الأقل انتشارا للفيروس في جنوب إفريقيا.

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وقال إيرفين: "أبلغنا الشركة الراعية واتحاد الكرة باستئناف المسابقات يوم 8 أغسطس والبداية بنصف نهائي الكأس".

وتابع "الفرق عليها الذهاب إلى مقاطعة جوتنج في موعد أقصاه 7 أغسطس لبداية معسكر مغلق حتى نهاية الموسم، ستقام جميع المباريات هناك".

وأضاف "ستعلن رابطة الدوري في الأيام المقبلة مواعيد المباريات ونهدف لإنهاء الموسم في نهاية سبتمبر المقبل".

ويتبقى ست جولات في الدوري وتمتلك بعض الأندية مباريات مؤجلة مثل صن داونز وكايزر تشيفز وبيدفيست.

ويتصدر كايزر تشيفز المسابقة برصيد 48 نقطة يليه صن داونز بـ 44 نقطة ولديه مباراة أقل من صاحب الصدارة.

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